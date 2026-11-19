Vallas alrededor de la plaza, efectivos desplegados y calles cortadas desde temprano. Así amaneció el Congreso este jueves 19, el día en que el Senado trata la Ley de Discapacidad y en que personas con discapacidad, sus familias y los prestadores marchan para exigir que se apruebe. El operativo del Ministerio de Seguridad se repite cada vez que alguien protesta frente al Palacio Legislativo -como sucedió ayer en la marcha de jubilados- y esta vez tampoco hubo excepciones.

El protocolo antipiquetes que impuso Patricia Bullrich como ministra de Seguridad se aplica sin distinguir quién reclama: jubilados, trabajadores y ahora personas en silla de ruedas, con bastones o con acompañantes terapéuticos. La convocatoria es a las 11, frente al Congreso.

El Congreso amaneció vallado

La impulsa, entre otras organizaciones, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS), que llamó a personas con discapacidad, familiares y prestadores de salud a movilizarse a favor del proyecto y contra las modificaciones que algunos senadores quieren incluir: "No podemos esperar más y no queremos ningún cambio", advirtieron.

Del lado del oficialismo, la jefa del bloque libertario, Bullrich, anticipó el debate en X: "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando".

Qué dice la Ley de Discapacidad

El proyecto se llama Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y ya tiene media sanción de Diputados. Ratifica la Ley de Emergencia en Discapacidad de 2025, que el Gobierno no cumplió, y ordena el sistema de coberturas y prestaciones. Estos son sus puntos principales.

El Congreso amaneció vallado

Pensiones no contributivas . Modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a mayores de 70 años, a personas imposibilitadas para trabajar y a personas con discapacidad sin cobertura previsional, que deberán tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El monto se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con la misma actualización que las jubilaciones, y todos los titulares tendrán cobertura médica básica a través del programa Incluir Salud. Pensión y trabajo, compatibles . Es uno de los cambios más importantes: quienes cobren la pensión podrán tener un empleo formal o ser monotributistas sin perderla, siempre que sus ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, hoy unos $796.000. Aranceles actualizados . Los aranceles de los prestadores se actualizarán de forma automática y periódica según la movilidad jubilatoria, y se ratifica el nomenclador único. Además, el presupuesto del área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior. A pedido de los bloques aliados, se sumó una cláusula con un cronograma para pagar las deudas con los prestadores y un plazo de 30 días para que el Ejecutivo reglamente la ley. El costo . Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley requerirá $600.000 millones extra en el Presupuesto 2027, el 0,04% del PBI; desde 2028, el gasto anual superaría el $1,2 billón, equivalente al 0,07% del PBI.

Personas con discapacidad se movilizaron en todo el país por la restitución de sus pensiones

La Ley de Discapacidad no es lo único en la agenda del Senado. Según lo que se adelantó antes de la reunión de Labor Parlamentaria, también podrían tratarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la Ley Joaquín, ambos con sanción de Diputados, y la ratificación de la Ley de Tierras. Mientras adentro se discute, afuera, detrás de las vallas y el sol abrumador miles esperan que esta vez la ley se cumpla.