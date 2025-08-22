Allanamientos, sobres con dólares y el detalle de los $10.800 millones que fueron a la Suizo: "El Jefe" está en problemas

Los 14 allanamientos en la madrugada del viernes dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello por las filtraciones de corrupción del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, dejaron dos elementos contundentes: el listado detallado de los 10.825.052.252 pesos que se le pagaron a la Droguería Suizo Argentina y a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños, mientras se iba con 240 mil dólares divididos en sobres con anotaciones.

La medida judicial, impulsada por el pedido del fiscal Franco Picardi, implicó allanamientos en la sede de ANDIS y el domicilio particular de Spagnuolo, quien en este momento es para la Justicia la piedra angular de la investigación sobre los hechos de corrupción que salpicaron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, Eduardo "Lule" Menem.

Diego Spagnuolo y Javier Milei

Los allanamientos también fueron al domicilio particular del director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS, Daniel Garbinelli, uno de los señalados por Spagnuolo como "delincuente" y a quien designaron, según la denuncia, como el hombre escogido por el entramado de corrupción para manejar la caja.

Aunque la frutilla del postre fue lo que dejaron los golpes a la Droguería Suizo Argentina y a los domicilios de sus dueños y directivos, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, ya que al primero lo engancharon in fraganti mientras intentaba huir de su casa con "una gran cantidad de dólares distribuidos en distintos sobres", que son de una cifra cercana a los 240 mil dólares, de acuerdo a lo detallado por el sitio Data Clave.

Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Al encontrar a Kovalivker con las manos en la mesa, sí le encontraron su teléfono celular, el cual fue secuestrado para el avance de la investigación. Si bien el de Spagnuolo todavía no está, parte de la información necesaria se encontrará en el del empresario a quien, de acuerdo a lo que informó el periodista Mauro Federico en Radio 10, le giraron a su empresa 10.825.052.252 de pesos desde el ANDIS.

Esto pudo evidenciarse a partir del reporte que hallaron en la Suizo, donde según la información de Data Clave "se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa, consistente en documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa".

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

Del edificio de Monroe 801 se llevaron, además, diez cajas con documentación física y los archivos digitales que pudieran ser de interés para la causa. Otro de los elementos que generó preocupación en los pasillos de la Casa Rosada es que Casanello eligió a la Policía de la Ciudad para los operativos, sin contar con ninguna fuerza de seguridad nacional dentro de la investigación, como para garantizar ningún tipo de influencia del Gobierno libertario en los hechos.