Caputo le declaró la guerra al Congreso: el Gobierno pasó a disponibilidad a 400 trabajadores pese al rechazo legislativo

El Gobierno de Javier Milei volvió a redoblar la apuesta contra el Congreso y los trabajadores estatales. Apenas unas horas después de que el Senado sepultara por 60 votos a 10 los decretos que disolvían y reestructuraban organismos públicos estratégicos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, firmó dos resoluciones que pasan a disponibilidad a más de 400 técnicos y profesionales del INTA, el INASE, el INV y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Esta jugada no sólo desconoce el mandato del Poder Legislativo, sino que se apoya en decretos ya derogados y con medidas cautelares en contra. El texto oficial publicado en el Boletín Oficial establece que los trabajadores quedarán en disponibilidad entre seis y doce meses, sin garantía de continuidad laboral, con sueldos recortados y bajo la amenaza permanente de despido. "Son medidas sádicas que dejan en un limbo de angustia a 365 familias", denunció a Perfil Marcelo Isleño, delegado de ATE.

El contraste es brutal: el jueves por la tarde, miles de trabajadores celebraban en las puertas del Congreso la derrota de los decretos presidenciales que pretendían desmantelar organismos de ciencia y control. Pero mientras la tinta de la votación aún estaba fresca, a las 19:38 el ministro de Economía, apodado por el presidente Javier Milei como el "Messi de las finanzas" estampaba su firma en las resoluciones 1240/2025 y 1217/2025, que volvieron a colocar a cientos de estatales al borde de la calle.

La fundamentación de ambas normas es aún más escandalosa: apelan a los decretos 462 y 461, justamente los que el Senado había rechazado por abrumadora mayoría apenas unas horas antes. A esto se suma que la propia ley Bases, usada como paraguas para esas delegaciones, había excluido expresamente al INTA, lo que convierte la medida en un acto viciado de nulidad. Y como si eso fuera poco, pesan sobre esos decretos dos cautelares dictadas por la jueza federal Martina Isabel Forns, que ya habían frenado su aplicación.

El pase a disponibilidad, figura que deja a los trabajadores sin tareas, con recortes salariales y a la espera de un eventual despido, se suma a la batería de despidos masivos que el Gobierno viene ejecutando desde diciembre. "Luis Caputo, sos una mierda. Mientras senadores y diputados defienden al Estado y a sus trabajadores, vos seguís desconociendo al Poder Legislativo", lanzó sin rodeos el secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano.

La ofensiva contra organismos como el INTA, el INASE, el INV y la ANSV desnuda no sólo la lógica de ajuste salvaje que aplica la Casa Rosada, sino también un desprecio abierto por la división de poderes. Tras el revés legislativo, la respuesta del oficialismo no fue respetar la decisión soberana del Congreso, sino intentar burlar la institucionalidad para sostener un plan de desguace que cada vez acumula más resistencia política, sindical y judicial. En lugar de reconocer la derrota parlamentaria y abrir un debate democrático sobre el futuro de los organismos públicos, el Gobierno eligió apretar a cientos de trabajadores y alimentar la incertidumbre de sus familias.