Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Las coimas del 3% que recibe tu hermana son infinitamente peores" que la Causa Vialidad

El terremoto político desatado por los audios de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal de Javier Milei, sumó un capítulo explosivo: Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y, a través de un extenso posteo en X, cruzó al Presidente y a su hermana, Karina. Con ironía y dureza, la ex presidenta comparó el caso con la "doctrina Vialidad", aquella con la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola argumentaron su condena en la causa por obra pública. "Che Milei... ¿Te acordás de la 'doctrina Vialidad'? ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: 'Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional'", escribió.

Cristina Kirchner apuntó contra Milei por el caso de corrupción en la ANDIS

Cristina sostuvo que, a diferencia de lo que le imputaron a ella, en el caso Milei hay pruebas directas de conocimiento presidencial: "Bueno... dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal". Los audios revelados por Carnaval Stream muestran a Spagnuolo describiendo un mecanismo de retornos de hasta el 8% en contrataciones de la droguería Suizo Argentina S.A., de los cuales el 3% habrían ido a parar a los bolsillos de Karina Milei.

Incluso, en uno de los audios el ex funcionario asegura que habló del tema con el Presidente: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Le dije: no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mí este fardo". Con esa información como marco, Cristina redobló la apuesta: "Después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (...) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla (...) ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué no sabías? ¿Qué no te enteraste? ¿Qué 'quién es ese Spagnuolo'? ¿Qué no la conocés a tu hermana? Daaale...".

Y remató: "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y... hermano... ¡NO HICISTE NADA! O sea... ni siquiera te van a poder aplicar la 'doctrina Vialidad' porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!". La vicepresidenta también vinculó el caso con el ex presidente Mauricio Macri y con el círculo de los Menem: "Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería 'La Suizo Argentino S.A', mencionada en los audios (...) es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. En dichos audios Spagnuolo también menciona que 'le pusieron' como director a Daniel Garbellini 'Un delincuente que estaba en la gestión de Macri', según expresiones textuales".

Y concluyó con su clásica muletilla: "Como siempre digo... Todo tiene que ver con todo". En el cierre, Cristina apuntó al rol de los tribunales: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina". El mensaje de la exmandataria llega en un contexto en el que los audios de Spagnuolo comprometen a la cúpula libertaria: Karina Milei, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem aparecen mencionados en un esquema de coimas que, según cálculos del propio ex funcionario, movía entre 500 mil y 800 mil dólares por mes.