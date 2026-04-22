Amnistía Internacional denuncia que "se fortalecen los presupuestos para vigilar y reprimir" en el gobierno de Milei

En el marco del lanzamiento del Informe Anual La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional realizó severas críticas hacia el gobierno de Javier Milei, advirtiendo sobre un modelo político que prioriza el control social por encima de la garantía de los derechos humanos. La organización internacional también llamó a frenar el avance de los gobiernos "antiderechos" en Argentina, destacando un preocupante desmantelamiento de políticas públicas para la protección de los sectores históricamente vulnerados.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó: "Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir", dijo y complementa con datos del informe, entre 2023 y 2025 donde se conoció que el gasto público en áreas sociales clave como salud, educación, alimentación y vivienda cayó más del 41% en términos reales , mientras que los fondos destinados a seguridad e inteligencia crecieron o sufrieron reducciones mínimas.

Informe Anual La situación de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional

"Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger ", agregó Belski. La organización también subrayó que esta política de recortes genera un clima de creciente criminalización de la protesta social, hostigamiento hacia la prensa y estigmatización de voces críticas donde la directora enfatizó que se genera un "clima donde la verdadera libertad se reduce".

El informe también pone el foco sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres en Argentina. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2024 se registraron 228 víctimas letales de violencia de género, lo que equivale a una mujer asesinada cada 39 horas por lo que Amnistía Internacional denunció el debilitamiento de las políticas públicas de género, lo que agrava aún más una problemática que ya es estructural en el país.

Datos publicados por Amnistía Internacional

Además, Amnistía Internacional advirtió que lo que ocurre en Argentina es un reflejo de una tendencia global alarmante: "Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional", contextualizó la organización.

El informe también aborda otras crisis internacionales que evidencian esta preocupante tendencia como en Venezuela donde persisten las detenciones arbitrarias y las torturas, mientras las víctimas siguen esperando justicia y reparación. Pero también nombró ejemplos como los de Afganistán, donde las políticas represivas de los talibanes contra mujeres y niñas alcanzan niveles alarmantes, restringiendo sus derechos fundamentales y perpetuando su marginación.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Ante este panorama desolador, Amnistía Internacional insta a los gobiernos y a la sociedad civil a no permanecer indiferentes ni mirar al costado. Es que en un contexto marcado por retrocesos sociales y políticos, el llamado es claro: no hay tiempo que perder.