Piden abrir el Congreso para velar al Indio Solari: "Las emociones no te las puede sacar ningún gobierno de turno"

La reciente noticia del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, figura icónica y amada de la música y la cultura popular argentina, generó una profunda conmoción en el país. Su partida deja un vacío en el ámbito artístico y rompe el corazón de cientos de miles de trabajadores que encontraron en su música y en sus letras espacios donde sentirse identificados. Sin embargo, desde la línea de La Libertad Avanza, adelantaron que no se realizará allí el velatorio a este grande de la cultura popular y, desde ese punto de partido empezó una polémica que al momento no tiene fin.

En este contexto, el diputado Pablo Juliano presentó una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados solicitando que el Congreso Nacional sea el lugar donde se realice el último adiós al legendario artista, siempre y cuando la familia así lo decida.

Carlos Alberto Solari

En una entrevista para BigBang , Juliano expresó su pesar por la noticia: "La verdad que impactante porque todos sabemos que venía complicado a través de los últimos años con la enfermedad que él atravesaba, el Parkinson, pero cuando llega la noticia nunca te encuentra preparado. Inmediatamente lo que a uno lo retrotrae es, por lo menos en mi caso, la adolescencia, a esa primera construcción de identidad y cuando un artista te acompaña en esos momentos, produce una marca en uno".

El diputado destacó la magnitud del impacto cultural del Indio en la sociedad argentina: "Pocas veces pasa que con tres, cuatro notas musicales podés experimentar una serie de sensaciones, de emociones, de recuerdos y creo que el Indio logró eso. Entender la magnitud de su imagen, de su personaje, me parece que amerita entender que la mitad o más del país está en duelo y procesando una noticia tristísima".

El escrito que presentó Pablo Juliano

Sin embargo, lo que causó indignación en algunos sectores es la falta de iniciativa por parte del gobierno nacional para rendir homenaje a una figura tan trascendental y, ante esta situación, el legislador consideró fundamental que las instituciones del país estén a la altura de las circunstancias: " A mí no me sorprende, pero yo creo que hay que insistir hasta el último minuto en que las autoridades nacionales entiendan que es un ícono de la cultura argentina el que se está yendo y que requiere que nuestras instituciones estén abiertas para que nuestro pueblo también procese ese adiós y tenga la oportunidad".

Para Juliano, la figura del Indio trasciende generaciones y representa un patrimonio cultural invaluable: "Más de 4 décadas, yo soy de la ciudad de La Plata, para mí representa eso, es cerrar los ojos y es ver la música de la que esta ciudad ha sido testigo, que es cuna de ellos, es mi hijo hace básquet en el club que vio al Indio y a sus Redondos tocar mil veces", expresó con emoción.

Diputado Pablo Juliano

El diputado también subrayó la importancia del Congreso como un espacio simbólico para el pueblo argentino: "Me parecía superimportante que también el Congreso sea esa caja de resonancia en donde ya que en definitiva representa al pueblo argentino en este momento tan difícil y doloroso ", dijo Juliano remarcando que rendir homenaje al Indio Solari en un lugar tan emblemático como el Congreso sería un reconocimiento a su legado como símbolo de la cultura popular nacional.

En medio de esta discusión, también surgió una polémica relacionada con la declaración jurada del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien debía presentarla en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito pero decidió posponerlo debido al fallecimiento del Indio. Al respecto, Juliano afirmó: "Yo creo que el rédito político al lado de lo que el propio Indio Solari establecía no existió nunca, o sea, para mí fue un potro indomable que nunca nadie pudo atar. Entonces creo que ese es el símbolo, es el símbolo de cuando el espíritu a veces transgrede y trasciende".

Manuel Adorni

El diputado evitó caer en una lectura partidaria del asunto y prefirió destacar el legado artístico del músico: "Creo que él tenía sus ideas clarísimas, pero su arte es terriblemente trascendente. Prefiero quedarme con esa imagen y no caer hoy en la politización. Me parece que pertenece a la cultura popular musical y creo que a veces la música trasciende esas fronteras que en lo político partidario es más pobre a veces. La política es más pobre a veces que el arte (...) prefiero quedarme con eso... con un par de acordes que te retrotraen emociones y que esas emociones no te las puede sacar ningún gobierno de turno ".

El debate sobre cómo despedir al Indio Solari plantea una reflexión más profunda sobre el valor simbólico y emocional de los íconos populares para una nación y, sobre esto, Pablo Juliano reflexionó: "Los pueblos celebran, los pueblos apoyan iniciativas políticas y las rechazan y los pueblos también duelen. Este es un momento de duelo"; ahora se vive un momento crucial: ¿el gobierno nacional comandado por Javier Milei estará a la altura del legado cultural y emocional que deja una figura como el Indio Solari?