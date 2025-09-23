Amparo colectivo para frenar la quita de pensiones por discapacidad: "El tema debe tratarse con bisturí, no con motosierra"

En medio de la crisis institucional, política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei, la situación de las personas con discapacidad a lo largo a lo ancho del país es cada vez peor: prestaciones que fueron recortadas por la motosierra dejan a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema; al momento de finalizar este artículo periodístico el gobierno de La Libertad avanza dio de baja unas 110.000 pensiones por discapacidad en los dos años de gestión.

En el noroeste del país, quienes trabajan a contrarreloj para frenar esta situación es el Ing. Eduardo Cobos, Defensor del Pueblo de Tucumán, que presentó amparo colectivo que ayudaría de miles de personas a volver a recibir sus pensiones en un contexto no menor: hace sólo un mes atrás, tras una investigación periodística, se descubrió un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sobreprecios con la empresa Argentino Suiza en la que están implicadas autoridades de alto vuelo del Ejecutivo como Karina Milei y el armador Eduardo "Lule" Menem.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

En una entrevista con BigBang , Cobos explicó que el objetivo de la presentación del amparo colectivo es para "proteger a las personas con discapacidad cuyas pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral fueron retiradas o se encuentran en proceso de ser dadas de baja". Lo interesante también es que la Defensoría no actuó sola sino que validó esta acción la Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental del NOA (FRASIM), todo fundamentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los derechos conseguidos en la Constitución Nacional.

El defensor del pueblo tucumano contó que el trabajo en territorio es fundamental: "Estamos saliendo muy mucho al interior, buscamos la gente, la ayudamos a hacer trámites y tratamos de que se le dé la pensión que realmente merece", dijo y cen tono contundente explicó: "Lo que hemos notado para hacer la presentación es que -y esto no es que nos lo han dicho, lo hemos constatado fehacientemente- que las auditorías o los mensajes que mandó la Nación jamás llegaron a destino en la gran mayoría de casos".

Eduardo Cobos, defensor del pueblo

Estas personas que no se enteraron siquiera de que habían perdido las prestaciones, estuvieron varios meses sin recibir la ayuda estatal que en la mayoría de los casos ayuda a la alimentación y al acceso al sistema de salud. Sobre esto, Cobo expresó: "Esto más la cantidad de quejas, más el aluvión de problemas que se ven venir hace que nosotros hagamos una presentación ante la delegación del juzgado federal al ANDIS. Ahora estamos a la espera de que el juez tome la decisión final que creo que va a ser pronto, rápido y favorable, porque es un tema que no da para más; los avasallamientos son claros, acá se ve un cúmulo de errores, una auditoría mal hecha, unos cortes presupuestarios para la gente con discapacidad", dijo al mismo tiempo que reflexionó que los recortes están presentes en "cualquier programa" de ayuda estatal.

En ese sentido explicó: "En todos los programas de capacitación, a formación, preparación para el empleo... Hubo cortes drásticos pero en este caso no solo afectó su platita, sino que al no tener prestaciones de servicio hasta genera colapso en los hospitales, problema en educación, problema en todos lados", dijo Cobos que diariamente recibe casos en su despacho.

Emergencia Nacional en Discapacidad

Muchos de los y las tucumanas con discapacidad también reciben un trato humillante respecto a la comprobación de su afección: "Hay mucha indignación, en muchos casos la misma gente tiene que mostrar permanentemente su incapacidad. Tiene que volver a decir que le falta una pierna, un brazo, lo que fuese, tiene que salir a mostrarlo. Esa indignación es generalizada en todas partes".

Es por eso que Cobos y su equipo trabajan desde hace un mes a contrarreloj juntando pruebas para el amparo colectivo: "El amparo sirve de mucho. En este caso el amparo sale porque la ley ha sido insistida por los dos tercios, es ley, pero el gobierno nacional lo judicializa; entonces, al judicializarlo tenemos que ir a la justicia y decirle, 'Haga justicia', porque de acuerdo a lo que nosotros vemos hay en la ensañamiento, un avasallamiento y un mal procedimiento".

Defensoría del pueblo de Tucumán

Entonces, la Defensoría del Pueblo de Tucumán pidió "la inmediata reposición de todos sus medicamentos, sus obras sociales, sus sueldos, sus haberes". Según Cobos, la justicia tiene ahora la pelota y en sus manos la "facultad de decidir" y si bien no hay una fecha de resolución, lo cierto es que Cobos tiene la esperanza de que se resuelva rápidamente por la urgencia del caso. " No da para más la situación ", dijo el funcionario.

En cuanto a las razones por las que el gobierno de Javier Milei quita las prestaciones, explicó: "Ni siquiera es un tema presupuestario, cuando analizás los números gruesos y los números finos, no es un tema presupuestario. Es un tema quizás de crueldad, de capricho, no es justo. Nadie ha elegido nacer con discapacidad", dijo con tono contundente e informó que quienes esté dentro del amparo colectivo ya no tienen que hacer ningún trámite más que esperar que la justicia falle a favor en un plazo "más moral que otra cosa", dijo Cobos a este medio.

Desprotección estatal y falta de representación por parte de organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI)

Cobos también reflexionó: "El tema de la discapacidad se lo tiene que tratar con bisturí, no con motosierra, lo tenés que tratar con mucha sensibilidad". Cobos explicó que en su gestión ayudaron que más de 1.500 personas del interior profundo de Tucumán accedieran a las prestaciones por discapacidad y que con la llegada de Milei, estas mismas personas fueron arrancadas del sistema.

En ese sentido, Eduardo Cobos expresó: "Todos los defensores del pueblo sentimos que en este último año, en el gobierno de Milei, hay un tremendo avasallamiento contra los beneficios que antes se venía teniendo. Había muchos beneficios que se han empezado a perder, no solo por el tema de la discapacidad", dijo ejemplificando con la quita de subsidios por ejemplo en las tarifas de la energía eléctrica y terminó: "Todo esto nos hace trabajar mucho; lo que reclamamos nosotros la transparencia, la claridad en el servicio, mucho más el tema de discapacidad".