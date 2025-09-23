La amenazante realidad del préstamo yanqui: "Si Milei quiere ayuda, podría empezar por poner sobre la mesa la dolarización"

Los cantos de sirena del préstamo del Tesoro estadounidense que trajeron, junto a la eliminación temporal de las retenciones, algo de tranquilidad a los mercados, ya mostraron su verdadero rostro. Es que en una editorial titulada "Cómo puede ayudar Trump a Milei" del diario The Wall Street Journal, la opinión pública estadounidense ya expuso las intenciones de conseguir a cambio de la "solidaridad" que se avance en discusiones como la dolarización con la que el presidente Javier Milei hizo campaña en 2023.

En el análisis realizado por la prestigiosa publicación norteamericana, concluyen con muchos cuidados alrededor que Estados Unidos quiera regalar el dinero al país sin nada a cambio. "Dudamos que Trump quiera usar dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar la salida de inversores del peso durante un ataque especulativo", es una de las definiciones que brindaron.

Javier Milei y Donald Trump

En ese sentido es que en el texto precisaron que desde la gestión nacional "podría empezar por poner la dolarización sobre la mesa", en el marco de un pedido general alrededor de que la economía argentina minimice el riesgo de default y mantenga el acceso a los mercados de capital.

A la hora de estudiar la economía local, en la editorial identificaron con cierta precisión la situación. "Durante más de un año mantuvo los controles de capital de la administración anterior, y el Banco Central utilizó un tipo de cambio deslizante por debajo de la inflación para apuntalar el peso", especificaron. Según leyeron, esta fue la razón para que se percibiera una percepción de la riqueza distinta a la que realmente es. "Demasiados pesos persiguiendo muy pocos bienes a un tipo de cambio sobrevaluado hicieron que los argentinos se sintieran más ricos de lo que realmente son", caracterizaron.

Manejar los dólares en Argentina será completamente diferente.

También explicaron que la política del dólar flotando entre bandas "funcionó por un tiempo", pero que ya está agotada. A su vez, también definieron que el salto en el mercado tuvo una correlación política. "El temor al regreso de los peronistas se disparó. Inversores y ahorristas iniciaron otra ronda de ventas de pesos", aseguraron. "El sangrado sólo se detuvo después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara una promesa de ayuda financiera el lunes y el gobierno de Milei decidiera una suspensión temporal de los impuestos a la exportación", señalaron en un análisis que comparten la totalidad de los economistas en relación a la descomprensión del precio del dólar.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y su publicación en apoyo de Argentina.

En ese sentido es que la promesa a la que se comprometieron en Estados Unidos sobre el aporte de "un capital fresco de US$ 20.000 millones para Argentina" tampoco "resolvió el problema de confianza monetaria". E inclusive remarcaron que un sector de "los inversores ya han señalado que la intervención prometida por Estados Unidos tampoco puede ser suficiente". Al mismo tiempo elogiaron ciertas medidas de la gestión libertaria. "Ha equilibrado el presupuesto y liberó a miles de emprendedores de una maraña de regulaciones", argumentaron, mientras que destacaron que de junio a junio, la economía creció más del 6%. Tiene muy en claro que nada es gratis en esta vida.