Macri encabezó una reunión del PRO para sanar las heridas internas: "Nunca fui de los que creyeron que cuanto peor, mejor"

El ex presidente Mauricio Macri encabezó una reunión interna del PRO para sanar las heridas internas propias del apegamiento de su fuerza política a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei y para posicionarse de cara a las elecciones de octubre. Fue la primera vez que apareció tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. "Es un momento para ser muy prudentes", confesó ante los medios presentes al entrar a la sede partidaria de la calle Balcarce cerca de las 10 de la mañana, para encontrarse con dirigentes de la talla de Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando de Andreis, Francisco Quintana y Ezequiel Sabor, entre otros.

Cristian Ritondo y Diego Santilli

"Nunca fui de los que creyeron que cuanto peor, mejor", deslizó Macri en la entrada a la reunión. La definición fue muy precisa en relación a la crisis política que vive la fuerza de gobierno a la cual están virtualmente aliados. Desde que estallaron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, la situación cambió por completo.

La reunión fue a puertas cerradas y es de esperarse que dentro se hayan desarrollado ciertos tópicos propios de las peleas públicas que hubo entre la diputada Silvia Lospennato y sus pares Fernando Iglesias y Ritondo. El encuentro contó con la coordinación del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien encabeza la lista a senadores nacionales por la provincia de Santiago del Estero.

Silvia Lospennato y Fernando Iglesias

La discusión de cuestiones internas fue negada por la fuerza política de Macri. "No se va a extender sobre nada que no sea la agenda electoral de cada una de las provincias", detallaron. Aunque en los hechos es evidente que de no atenderse estas cuestiones en un encuentro de este tipo, sería desaprovechar una oportunidad inmejorable para sanar las heridas. Al mismo tiempo está la interna más dura del momento en el PRO.

Es que por un lado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá encabezar la lista de senadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y ya elabora en ese sentido. "Estamos pensando actividades con el Gobierno de la Ciudad y trabajando para que esta coalición tenga mucha visibilidad", señaló ante Infobae la semana pasada. "(En las listas) hay muchos candidatos libertarios, pero muchos venimos del PRO, somos parte de esa cultura republicana", añadió.

Jorge Macri y Patricia Bullrich

Mientras tanto, desde el sector del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no fueron tan permisivos y cordiales con LLA. "No nos querían en la campaña, no querían a nuestros candidatos, no querían el amarillo. Los términos del acuerdo estaban claros: los dos candidatos nuestros en lugares marginales a cambio de un poco de paz. Ahora, si quieren renegociar, habrá que sentarse y ver qué ofrecen", confesó un importante funcionario porteño.