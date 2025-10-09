Animalistas cruzaron a Milei por "Los barcos de la muerte" y por la Ley Conan: "Es un desastre"

El apego de Javier Milei con los animales parece una postura si se tienen en cuenta ciertas políticas que tomó durante estos meses de gobierno, como el decreto 133 de 2025 que habilita la exportación de ganado vivo y la reforma de la Ley 14.346 de Maltrato Animal que busca con la famosa Ley Conan, que en caso de aprobarse le quitaría la categoría de víctima a las especies dañadas, algo único que destaca a la legislación local por encima de las similares del resto del mundo.

"Lo que habilita Milei a través de ese decreto es el traslado de vacas vivas, y no a países limítrofes, sino a todo el mundo. Dentro de lo que es la industria cárnica, los traslados largos de animales vivos significan cientos y cientos de días en alta mar, donde el animal viaja hacinado, en pésimas condiciones de salubridad", denunció ante BigBang la activista vegana Malala Fontán.

La activista vegana Malala Fontán se puso la pelea contra el decreto 133 al hombro.

"El animal que se cae, porque el ganado se golpea entre sí, termina todo pisoteado por el resto. El que se enferma es echado por la borda vivo, porque obviamente ahí no va un veterinario. Son transportados como cosas. Los encuentran flotando, todos hinchados de agua, y así llegan a las costas", añadió Fontán.

La referente tiene un pasado de fotógrafa de moda en las principales publicaciones del país, aunque la exposición continua a las pieles de animales le generaron una reflexión que le cambió la vida y la alejó del consumo animal. "Esto es una práctica muy común en varios países del mundo, y que se está buscando prohibir en Reino Unido y en Australia", agregó con respecto a su denuncia.

El análisis de la activista involucra también a uno de los principales aliados internacionales de Milei: el Estado de Israel. "Nosotros investigamos que es el primer cliente de la Argentina para recibir esos animales para la carne kosher", detalló. Al mismo tiempo, cuestionó que las respuestas de los pedidos públicos de información nunca llegan para averiguar las cantidades que viajan. "Hacés un pedido de informes y te contestan tarde, mal o nunca; te contestan en archivos indescifrables, que no los podés bajar en ningún teléfono, en ninguna computadora. Es muy difícil confiar hoy por hoy en lo que es el pedido del acceso a la información pública", opinó.

Para evitar estos barcos de la muerte, la diputada nacional por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero (PO) Vanina Biasi presentó un proyecto, impulsado por los sectores proteccionistas que le notificaron sobre esta realidad. "Todavía no tiene tratamiento. Es muy escandalizante cuando uno ve las imágenes de los barcos de la muerte y ve las fotos y videos. Porque aunque uno coma animales ve eso y dice 'yo no quiero eso para un animal'", cerró.

Fontán rechazó el lobby de la explotación animal que mete la cola para modificar la Ley de Maltrato Animal.

La Ley Conan

Fontán también apuntó a la reforma de la Ley de Maltrato Animal que se plantea a través de la denominada Ley Conan, ya que si bien plantea modificaciones que todos en el sector esperan y desean, también termina con otras cuestiones fundamentales y únicas de la legislación local, como considerar a las especies que son maltratadas como "víctimas", dándole un carácter de "persona no humana".

"Esa es una de las cuestiones más interesantes que trae la 14.346. Desde el año 1954 están nombrando a los animales no cosas, sino víctimas. Después tienen una cantidad de articulados que son muy buenos y que permiten inmiscuirse, que dejan ventanas abiertas para poder litigar", reconoció Fontán, quien denunció que el peligro de la modificación es el lobby. "No importa si el proyecto de ley es bueno o malo, porque después de la rosca parlamentaria intervienen los actores que viven de la explotación de los animales, y terminan siendo leyes que en definitiva los benefician", sumó.

El día en el que Milei confesó que juega con Conan

"Es una ley que hoy por hoy funciona para muchísimos tipos de animales", consideró la activista. "Debe haber unos 30 proyectos de reforma de la 14.346, uno es el de Conan, que no aporta absolutamente nada nuevo", sumó al respecto, mientras que defendió que la actual legislación, si bien es vieja e imperfecta, "es una de las pocas herramientas que hay en Argentina para penar el maltrato animal".

"El proyecto de Ley Conan es un desastre. Es peligrosa la reforma, porque es muy popular. Todos queremos penas más duras. Pero es un riesgo enorme que por ese deseo nos toquen una de las pocas herramientas que tenemos en Argentina. Es un riesgo", sintetizó Fontán.