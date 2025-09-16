Ascensores parados y calderas apagadas: el recorte de gastos que deberá hacer la UBA para combatir el veto de Milei

La Universidad de Buenos Aires (UBA) deberá someterse a un severo ajuste a partir del ajuste presupuestario a la que fue sometida por el Gobierno nacional y la motosierra del presidente Javier Milei, quien vetó la Ley de Financiamiento Universitario el último miércoles. De acuerdo a lo anunciado por el rector Ricardo Gelpi, todos los edificios funcionarán "en estado crítico" hasta fines de 2025. Las expectativas en que en octubre el Gobierno nacional sufrá otro revés son altas y esconden una esperanza de subsistencia.

El recorte afecta principalmente al uso de los ascensores, los aires acondicionados y las calderas, que estarán limitadas más allá de las condiciones climáticas que puedan presentarse. Estas medidas son consideradas de emergencia y temporales hasta que se revierta la situación presupuestaria. En los hechos, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) querrá mantener la soga en el cuello de las universidades públicas, pero la movilización de mañana y otro revés electoral puede echar por tierra sus planes.

El actual rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Sólo los hospitales universitarios, como el de Clínicas, tendrán la potestad de utilizar las calderas y los aires acondicionados frío calor. Aunque la idea es que sea para mantener un buen acondicionamiento para los pacientes e internados, y para refrigerar como se debe a los equipos técnicos y de tecnología compleja. Los ascensores también sólo servirán para casos de emergencia, aunque las personas con movilidad reducida podrán continuar utilizándolos de forma regular.

El veto que realizó el Presidente la semana pasada detonó la decisión, aunque muchas de las medidas de ahorro ya se impulsaban en las 13 facultades de la UBA con otros planes de austeridad para cuidar la energía y el gasto en distintos rubros como alquileres, mejoramiento de la tecnología de la seguridad y otras áreas.

La movilización en defensa de la educación universitaria está en la agenda de los estudiantes de la UBA.

Al mismo tiempo, desde el lado de la investigación académica, no se realizarán convocatorias para programas científicos y técnicos por fuera del presupuesto disponible bajo ninguna excepción. La decisión también afectará a todo lo que corresponde a extensión universitaria. Otros programas de la UBA se verán afectados, aunque no será así con los que se financien con organismos externos.

Mientras tanto este miércoles se realizará la Tercera Marcha Federal en defensa de la educación y la ciencia, en la cual miles marcharán para manifestarse contra el ajuste de Milei. La expectativa puesta en octubre y en un nuevo revés contra las políticas libertarias se anidan cada vez más en la comunidad universitaria que elige no bajar los brazos y enfrentar el recorte.