Así beneficia Milei a Marcos Galperín: sólo en 2025 mejoró en un 50% los beneficios impositivos que recibe

El Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) y Javier Milei quedaron otra vez en evidencia en relación a su falsa concepción liberal del mercado. Mientras que con su motosierra recortaron los haberes de los jubilados, docentes y médicos, a la empresa que más beneficiaron fue a Mercado Libre de Marcos Galperín, el argentino más rico del mundo según la revista Forbes y una persona que desde hace bastante tiempo eligió tributar en Uruguay.

De acuerdo al Formulario 10-Q que la firma argentina presentó hace pocos días ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo estadounidense que registra a las empresas que cotizan en Wall Street -la bolsa de valores más importante del planeta- las exenciones impositivas que recibe el unicornio argentino crecieron más de un 50% en los últimos nueve meses de 2026 , tal como se puede ver en el apartado titulado "Knowledge-based economy promotional regime in Argentina".

Javier Milei en Wall Street.

Para darse una magnitud de lo que significa Mercado Libre, su valor es superior a los US$ 106.000 millones, de acuerdo a las acciones que posee. En el caso personal de Galperín, a partir de la empresa que fundó hace 26 años gracias al apoyo de sus padres, su fortuna personal es cercana a los US$ 8.300 millones, de acuerdo a lo explicitado por la revista Forbes.

Sólo en el tercer trimestre de este año, Mercado Libre anunció ingresos superiores a los US$ 7.400 millones, que dejaron una ganancia neta de US$ 421 millones. Esto implica un crecimiento interanual del 39% , algo inédito en cualquier empresa que compite de forma libre con otras en un mismo rubro. Esta dinámica es tal que es el 27° trimestre consecutivo en el que el crecimiento interanual es mayor al 30%.

Marcos Galperín es el argentino más rico y su ganancia crece a través de los impuestos que no paga.

De acuerdo a lo informado para Wall Street, sólo en impuesto a las Ganancias le perdonaron 50 millones de dólares, mientras que otros 17 millones se fueron en descuentos en materia de aportes patronales. Estas cifras fueron diferentes en comparación de las de un año atrás, cuando se fueron 13 millones por Ganancias y 31 por cuestiones relacionadas a la seguridad social, lo que registra un incremento del 52%.

Cabe recordar que Marcos Galperín decidió irse del país tras el mandato del ex presidente Mauricio Macri, en febrero de 2020, indignado por tener que pagar impuestos en el país donde su unicornio se hizo tan fuerte. El libre mercado que les gusta pregonar, en su caso, se sostiene con los aportes del Estado, aunque nadie lo mande a agarrar la pala como él suele hacer en redes sociales a quienes lo critican.