La verdad sobre la reforma laboral libertaria: Caputo explicó los ejes para entender las modificaciones

Luis Caputo, el ministro de Economía de la gestión libertaria de Javier Milei presentó este martes los tres pilares fundamentales de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias que serán claves para sostener la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

Este proyecto, que se debatirá junto con el Presupuesto 2026 y el polémico Principio de Inocencia Fiscal, busca transformar profundamente el marco laboral argentino con un enfoque libertario. Fue el mismo Caputo el que explicó los tres ejes de la reforma laboral aunque todavía no hay un texto formal de la propuesta.

Luis Caputo

El primer eje tiene que ver con la formalización del empleo mediante la reducción de cargas patronales que, según el plan libertario, busca combatir la informalidad laboral, un problema estructural en Argentina, pero mediante la reducción de las cargas patronales. Según explicó Caputo en diálogo con LN+, el objetivo es reemplazar estas cargas por un "fondo de cese", una herramienta que permitiría a los empleadores reducir costos para garantizar previsibilidad en caso de desvinculaciones laborales.

"Desde Economía le vamos a agregar algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más a la formalización", afirmó el ministro. Esta propuesta también tiene como meta disminuir la los demonizados juicios laborales, un tema recurrente en las críticas del sector empresario.

Reforma laboral

El segundo lineamiento propuesto por Caputo se enfoca en el régimen tributario con cambios en el régimen de deducciones del impuesto a las Ganancias. "Toto" Caputo adelantó que se analiza una "reducción fuerte" en las deducciones permitidas, ampliando el espectro de bienes y servicios que los contribuyentes podrán descontar. Esto incluiría desde electrodomésticos como cafeteras hasta cuotas de créditos hipotecarios.

Sobre esto, explicó: "Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía , que es lo que queremos lograr con la reforma laboral", dijo y reflexionó sobre esta medida que buscará transparentar las transacciones económicas, fomentar la bancarización y reducir la evasión fiscal.

Se viene la reforma laboral libertaria

En cuanto al tercer eje, tiene que ver con un régimen de nuevo empleo "ventajoso" para empleadores. La medida es tal vez la más ambiciosa: se trata de un régimen especial para fomentar el empleo formal y sobre esto, Caputo subrayó que en Argentina "no se crea empleo desde 2011" y por eso la propuesta busca ofrecer incentivos significativos a los empleadores para que contraten nuevos trabajadores bajo condiciones más flexibles y menos costosas.

"Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca. Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos", explicó el titular del Palacio de Hacienda. Este enfoque se alinea con la visión libertaria del oficialismo, que privilegia la reducción del peso del Estado sobre la economía como motor para el desarrollo.

Luis Caputo

Aunque el Gobierno con Luis Caputo como ministro de Economía, sostiene que estas medidas buscan modernizar el mercado laboral y fomentar el crecimiento económico, las críticas no se hacen esperar sobre todo desde los sindicatos y trabajadores organizados que advierten que sobre la precarización de las condiciones laborales y debilitar los derechos adquiridos por los trabajadores. En particular, el fraccionamiento de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas genera preocupación entre quienes temen una pérdida de poder adquisitivo para los empleados despedidos.