Big Bang! News
Más
Política
Siempre cae parado

De estar a pasos de ser presidente a estar bajo el ala de Adorni: Scioli y su nuevo rol en el gobierno libertario

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes seguirá dentro del Gobierno nacional y tendrá por arriba al ex vocero.

11 Noviembre de 2025 11:44
Daniel Scioli, Javier Milei y Guillermo Francos.
Daniel Scioli, Javier Milei y Guillermo Francos.

La vida política de Daniel Scioli fue un caso de estudio durante muchos años, ya que pasó de llegar a la función pública de la mano de Carlos Saúl Menem a fines de los años 90', y su capacidad de adaptación lo llevó a quedar a 1,5% de lograr ser presidente en las elecciones de 2015. Ahora, y tras saltarse al bando libertario en 2023, seguirá como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la conducción del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión del Gobierno nacional, resulta conveniente suprimir la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, asignando sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Que, por otra parte, en el precipitado marco procede asignar las competencias en materia de Turismo, Ambiente y Deportes a la Jefatura de Gabinete de Ministros", comunicaron en el Boletín Oficial, en el marco del Decreto 793/25.

Parte del Decreto 793/25, que establece que Daniel Scioli seguirá bajo la órbita de Manuel Adorni.
Parte del Decreto 793/25, que establece que Daniel Scioli seguirá bajo la órbita de Manuel Adorni.

Si bien la noticia puede parecer un demérito para el motonauta, en relación a lo cerca que estuvo del máximo poder en la Argentina, en los hechos es algo alentador, ya que hace una semana, cuando recién se definían los reemplazos de Guillermo Francos y el ex ministro de Interior Lisandro Catalán, parecía que su destino era el quedar patitas en la calle, como todos los que llegaron de la mano del ex jefe de Gabinete.

Salvo el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, quien logró sostenerse sin importar su pasado "franquista" a falta de un reemplazo decente, otras figuras del funcionario saliente tuvieron que dejar su renuncia, como el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, y el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello.

Crisis en el Garrahan: el interventor libertario sancionó a trabajadores por "coacción y resistencia a la autoridad"
Lee también

Gravísimo Crisis en el Garrahan: el interventor libertario sancionó a trabajadores por "coacción y resistencia a la autoridad"

 Javier Milei y Manuel Adorni
 Javier Milei y Manuel Adorni durante su jura.

En ese contexto, el hecho de mantenerse en su cargo, es algo alentador para "El Pichichi" de Villa La Ñata. Cabe recordar que la lealtad era uno de los atributos más indiscutibles de su persona, tras años de maltratos por parte de gran parte del arco kirchnerista al que pertenecía. La decisión de sostenerse dentro de ese espacio contra el consejo de todo su entorno, fue su principal capital político hasta que en 2023 se sumó a La Libertad Avanza (LLA).

ATE mueve el avispero y se organiza ante la reforma laboral de Milei: "Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida"
Lee también

Inminente conflicto ATE mueve el avispero y se organiza ante la reforma laboral de Milei: "Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida"

Daniel Scioli Guillermo Francos Manuel Adorni

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10