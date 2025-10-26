Así celebran los dirigentes de La Libertad Avanza tras ganar las elecciones legislativas 2025

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos mientras que el peronismo ronda el 25%.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

Los funcionarios que forman parte de La Libertad Avanza no pueden ocultar su efusiva felicidad por consagrarse en las elecciones legislativas y se pronunciaron en redes sociales.

¡HICIMOS HISTORIA EN LA PROVINCIA!



Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad.



Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza!



Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede. pic.twitter.com/xrklaesAx5 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

!!! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 27, 2025

Patricia Bullrich senadora nacional confirmada. pic.twitter.com/ax88IkZ6eV — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) October 27, 2025

Le sacaron la posibilidad de robar con las boletas y perdieron por goleada. Se le acabó la joda al Kirchnerismo. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 27, 2025

Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 26, 2025

¡GRACIAS! 💜 MENDOZA ES LA CAPITAL NACIONAL DE LA LIBERTAD



Gracias por creer, por no aflojar, por poner el corazón en cada paso. Gracias a cada mendocino que defendió la libertad con coraje, que cuidó el voto y que se animó a soñar con una Argentina distinta. Hoy hicimos... pic.twitter.com/YCofp09wiE — Luis Petri (@luispetri) October 27, 2025