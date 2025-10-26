Big Bang! News
Así celebran los dirigentes de La Libertad Avanza tras ganar las elecciones legislativas 2025

Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos a nivel nacional, mientras que el peronismo alcanzó el 25%.

26 Octubre de 2025 22:11
La Libertad Avanza

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos mientras que el peronismo ronda el 25%.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

Los funcionarios que forman parte de La Libertad Avanza no pueden ocultar su efusiva felicidad por consagrarse en las elecciones legislativas y se pronunciaron en redes sociales. 

