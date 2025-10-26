Así celebran los dirigentes de La Libertad Avanza tras ganar las elecciones legislativas 2025

26 Octubre de 2025 22:11
El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos mientras que el peronismo ronda el 25%.
El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.
Los funcionarios que forman parte de La Libertad Avanza no pueden ocultar su efusiva felicidad por consagrarse en las elecciones legislativas y se pronunciaron en redes sociales.