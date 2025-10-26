Histórico comicio legislativo con Boleta Única: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país

Con más del 92% del padrón escrutado, las elecciones legislativas nacionales de 2025 marcaron un amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA), que se impuso en la mayoría de las provincias y ahora proyecta consolidar su presencia en el Congreso Nacional. La participación ciudadana alcanzó el 67,89% del electorado, según los datos oficiales publicados por la Dirección Nacional Electoral. En la Cámara de Diputados, se renovaban 127 de las 257 bancas, mientras que en el Senado se ponían en juego 24 de las 72. De acuerdo con las proyecciones del sitio resultados.elecciones.gob.ar, LLA obtuvo la primera minoría en gran parte del territorio argentino, con una fuerte performance en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego, entre otras jurisdicciones.

La Libertad Avanza se impone en la mayoría del país

En la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, la fuerza oficialista cosechó el 41,53% de los votos y se aseguró 17 bancas, seguida por Fuerza Patria, con 16. En la Ciudad de Buenos Aires, el espacio liberal también lideró con el 47,44%, adjudicándose 7 bancas. Tras el cierre de los comicios, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, había brindado una conferencia de prensa desde el Centro de Cómputos y destacó la normalidad del proceso electoral y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez a nivel nacional."Era un reclamo que llevaba décadas, hoy tuvo ese corolario con éxito", subrayó.

Además, celebró la agilidad del nuevo sistema: "En mi caso tardé unos veinte, veinticinco segundos en votar. Todo el mundo con quien hablamos durante el día destacó la facilidad en la forma de votación, así que estamos muy conformes y contentos por eso". El funcionario aseguró que no se registraron incidentes durante la jornada electoral y ponderó el trabajo del equipo técnico: "Quiero felicitar a todo el Ministerio del Interior, especialmente a la gente de la Dirección Nacional Electoral, y también al Correo Argentino, porque durante varios meses estuvimos trabajando para que hoy este comicio se pueda desarrollar sin inconvenientes".

Catalán consideró que la jornada representa "un éxito de la democracia argentina", al destacar que la Boleta Única "dota de igualdad democrática a todos los partidos políticos" y "marca un avance hacia un sistema más transparente y equitativo". Lo cierto es que según los datos oficiales, el 92,88% de las mesas ya fueron escrutadas y el 67,89% del padrón concurrió a las urnas. Del total de sufragios, el 97,44% fueron válidos, el 2,69% en blanco y el 2,46% nulos. El mapa electoral mostró un país predominantemente teñido de violeta, con pocas excepciones como la provincias como Río Negro, Catamarca, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero.

Los mapas oficiales muestran a La Libertad Avanza en primer lugar en más de dos tercios de las provincias argentinas. En el Senado, donde se eligieron 24 bancas, el oficialismo liberal también se impuso en la mayoría de los distritos en disputa, consolidando su peso legislativo para los próximos dos años.