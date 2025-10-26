Francos confirmó que La Libertad Avanza obtuvo 64 bancas y el 41,53% de los votos: el peronismo quedó segundo

El Jefe de Ministro Guillermo Francos se mostró orgullosísimo del nuevo sistema electoral que se estrenó durante la jornada del 26 de octubre para las legislativas y es por eso que agradeció a la Justicia Electoral y ponderó el trabajo de quienes lo hicieron posible.

"El presidente me ha pedido que presente estos datos porque estamos presentando la Boleta Única de Papel que ha demostrado un resultado de eficiencia, rapidez y seguridad espectacular", dijo Francos desde el Centro de Cómputos de la Cámara Nacional Electoral

Así quedó el mapa de Diputados

"La participación electoral ha sido del 67,5% para ser más precisos y tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales", dijo el Jefe de Ministros mientras mostraba en la pantalla el mapa argentino pintando casi completamente de violeta. Así, presentó los primeros resultados.

La Libertad Avanza 8653710 votos, el 41,53% y 64 bancas de diputados nacional

Fuerza Patria con 5191162 votos, el 24,50% y en total 31 bancas

Provincias Unidas 1085823 con el 5,2% y 5 bancas

Frente de Izquierda 78887 votos, 3,71% y 3 bancas de diputados

Frente Tucumán Primero 540285 votos, 2,27% con 2 bancas

Fuerza Entre Ríos 23107 votos, 1,09% y 2 bancas

Así quedaron los resultados provisorios

Para terminar, Guillermo Francos expresó: "Nuestra alegría por la tarea cumplida, el reconocimiento a quienes han trabajo en este proyecto y desmontar que el proyecto Boleta Única de Papel tenía sentido desde todos los puntos de vista que lo quieran ver".