Audios filtrados revelan lo peor en la obra social de militares y policías: "Nos prohibía decir que los afiliados se nos morían de cáncer"

En un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa la obra social IOSFA, encargada de brindar cobertura a las Fuerzas Armadas y de seguridad, salieron a la luz audios filtrados que exponen graves irregularidades durante la gestión de Carolina Podlesker, quien ocupó el cargo de gerente general entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Luis Petri, ministro de Defensa es protagonista, nuevamente, de una crisis humanitaria en el sector militar.

Estas grabaciones, obtenidas en exclusiva por Ámbito, no solo apuntan a sobreprecios y recortes indiscriminados, sino que también revelan una alarmante falta de sensibilidad hacia los pacientes oncológicos, cuyas muertes —según testimonios— se intentaron ocultar deliberadamente.

IOSFA, obra social de las Fuerzas Armadas

Los audios dejan al descubierto un panorama desolador dentro de la obra social, con decisiones que priorizaron el ajuste financiero por encima de la salud y el bienestar de los afiliados. En una de las reuniones gerenciales, Podlesker ordena explícitamente: "Hay que bajar el costo a como dé lugar un 35%. Si no sucede eso, van a agarrar IOSFA y lo van a meter en la licuadora de Sturzenegger, y quién sabe lo que sucederá ".

Uno de los casos más graves expuestos en los audios involucra sobreprecios en la relación con el Hospital Italiano. Un integrante del equipo gerencial relata: "Tendríamos que haber iniciado un juicio contra el Hospital Italiano, porque encontramos una falsificación de una receta emitida por un médico del Hospital Italiano. Pero si hacíamos ese camino que es el que la norma indica, seguramente íbamos a perder".

Luis Petri

Según el relato, una paciente representaba un gasto mensual de 450 millones de pesos que fue reducido a 100 millones tras aceptar condiciones irregulares impuestas por el hospital: "En esa receta nos hicieron comprar un pañal cada 27 minutos, cosa que es ilógica. Sé que si lo aprieto al médico van a justificar (la compra) cada 27 minutos", agregó el funcionario.

Esta situación no fue aislada. Otro participante de las reuniones advirtió sobre la existencia de facturas faltantes en el sistema contable: "Se trata de una deuda mentirosa porque están faltando una gran columna de facturas que no están en el sistema". Estas irregularidades no solo complicaron la relación con las droguerías sino que también impactaron directamente en la provisión de medicamentos esenciales.

Hospital Italiano

Uno de los aspectos más indignantes revelados en las grabaciones es cómo se manejaron los casos de pacientes oncológicos. Según una fuente interna, Podlesker " nos prohibía decir que los afiliados se nos morían de cáncer mientras a nosotros nos llegaban todo tipo de pedidos urgentes y no se les entregaba la medicación". Esta afirmación encuentra eco en las denuncias realizadas por la Asociación de Suboficiales Argentinos (ASUBA), que documentó casos como el de Mirta González de Guaman, cuyo expediente del 16 de enero de este año lleva la inscripción: "Falleció esperando la medicación oncológica".

El impacto humano de estas decisiones es incalculable. Los audios también muestran cómo se intentó minimizar esta problemática desde la alta gerencia. En una reunión, mientras se discutían las demandas judiciales interpuestas por afiliados para obtener medicamentos oncológicos, Podlesker sugirió reducir el número de auditores en lugar de buscar soluciones reales para garantizar el acceso a los tratamientos.

Carolina Podlesker

La gestión de Podlesker no puede analizarse en forma aislada. Su nombramiento fue impulsado por el Ministerio de Defensa bajo la dirección política de Petri. Desde su llegada al cargo, IOSFA enfrentó un incremento notable del pasivo financiero y un creciente descontento entre sus afiliados, quienes protagonizaron marchas multitudinarias exigiendo soluciones.

💣Bombita. Antes de dejar su cargo, se informó que Podlesker habría autorizado un pago de 21 mil millones de pesos a cuatro droguerías, incluida Suizo Argentina.

Luis Petri

A pesar del escándalo generado por los audios, desde el entorno del ministro Luis Petri se limitaron a desconocer su veracidad y calificaron como "irresponsable" emitir declaraciones al respecto sin antes investigarlos. Sin embargo, fuentes internas aseguran que el área contable de IOSFA ya había advertido sobre los sobreprecios y las irregularidades mucho antes de que estallara esta crisis.

La gestión de Podlesker terminó abruptamente en mayo de este año con su renuncia y la de su mano derecha, Lucila Pagani, quien estaba a cargo del área de Transparencia Institucional. Las críticas hacia Podlesker no solo apuntaron a su manejo administrativo sino también a su falta de compromiso, evidenciada por sus vacaciones poco después de asumir y un viaje a Washington en marzo para recibir un premio en medio del colapso institucional de IOSFA.