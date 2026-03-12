Avión privado, favores y silencios: el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este que abre nuevas sospechas en el Gobierno

Mientras intenta justificar la presencia de su esposa en el avión presidencial que llevó a la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en otra polémica: un viaje a Punta del Este realizado en un avión privado junto a su familia y un periodista cercano al oficialismo. Según documentos y registros de vuelo, el funcionario viajó durante el último feriado de carnaval en un jet ejecutivo desde el aeropuerto de San Fernando hacia la costa uruguaya.

El traslado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero en un Honda Jet matrícula LVHWA, contratado a la empresa Alpha Centauri. La aeronave -considerada de alta gama dentro de los jets pequeños- tiene capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, y cada tramo cuesta alrededor de 5.800 dólares, aunque el paquete de ida y vuelta habría sido ofrecido por unos 10.000 dólares. La lista de pasajeros incluía a Adorni, su pareja Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista libertario Marcelo Grandio, conductor del programa "Giros" en la TV Pública y amigo personal del jefe de Gabinete desde antes de su desembarco en el gobierno de Javier Milei.

El vuelo partió de San Fernando el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó apenas 35 minutos después en el aeropuerto Laguna del Sauce, en Punta del Este. Cinco días más tarde, el 17 de febrero, la familia regresó a la Argentina en el mismo avión, aunque sin la presencia de Grandio. Según fuentes aeroportuarias, a su regreso Adorni pidió realizar los trámites migratorios dentro del hangar de la empresa Aviaser, donde se estacionó la aeronave, evitando así pasar por las áreas comunes del aeropuerto. Ese tipo de procedimiento es excepcional y suele concederse a funcionarios o figuras consideradas VIP que prefieren no exponerse públicamente.

La declaración oficial del vuelo que abordó Adorni

El episodio cobra especial relevancia por el perfil económico que el propio funcionario declara: ingresos y patrimonio relativamente modestos en comparación con el costo de un vuelo privado de esas características. Consultado por el tema, Adorni optó por no dar precisiones. En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24 confirmó el viaje, pero evitó cualquier explicación sobre el transporte utilizado. "Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta", afirmó.

La respuesta dejó más preguntas que certezas. Si efectivamente el viaje fue en avión privado -como indican los documentos de vuelo- su costo total podría ubicarse entre 15.000 y 20.000 dólares, una cifra difícil de justificar con el salario de un jefe de Gabinete incluso después de los aumentos otorgados por la administración libertaria. Ese escenario abre dos hipótesis incómodas para el funcionario: que el gasto no se condiga con sus ingresos declarados o que el vuelo haya sido financiado por terceros, lo que podría encuadrar en la figura de dádivas.

La presencia de Grandio en el vuelo también genera interrogantes políticos. El periodista tiene actualmente un programa en la TV Pública -medio que depende directamente de la jefatura de Gabinete- y mantiene un vínculo personal con Adorni desde hace años. Antes de llegar al gobierno, ambos compartían espacios mediáticos en el streaming "Gritalo", donde entrevistaban a economistas, militantes y referentes de la ultraderecha. Tras la llegada de Milei al poder, Grandio desembarcó en la señal estatal con "Giros en Línea Recta", ciclo en el que el propio Adorni fue entrevistado en varias oportunidades.

El manifiesto de pasajeros del vuelo de Adorni

El conductor incluso lanzó este año otro programa en un streaming de la misma emisora, donde también comenzó a trabajar su hijo. Incluso Grandio fue consultado por Pablo Duggan en el ciclo Duro de Domar sobre quién fue realmente el que pagó el vuelo a Punta del Este y el periodista no lo dudó: "Manu lo pagó. Él me lo pagó a mí". El episodio del vuelo privado se suma a la polémica por la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos para actividades del Gobierno en Nueva York y Miami. Adorni admitió que su pareja terminó subiendo al avión presidencial luego de haber comprado originalmente un pasaje de línea de 5.345 dólares.

Incluso, justificó: "Yo vengo una semana a deslomarme acá. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá". La explicación no alcanzó para desactivar las críticas, especialmente porque durante la campaña el oficialismo había prometido terminar con el uso de recursos del Estado para beneficiar a familiares de funcionarios. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para determinar si Angeletti efectivamente viajó en el avión oficial, quién pagó los gastos y si existieron incompatibilidades o conflictos de interés.

Adorni en Punta del Este

Mientras el Gobierno evita brindar documentación que respalde las explicaciones del jefe de Gabinete, las dudas se acumulan. ¿Quién pagó realmente el vuelo privado a Punta del Este? ¿Cómo se financia un viaje de ese costo con los ingresos declarados por el funcionario? ¿Por qué se evitó el paso por los controles comunes del aeropuerto? Por ahora, las respuestas siguen escondidas entre silencios oficiales y explicaciones parciales. Y en medio de un discurso gubernamental que prometía austeridad absoluta, la imagen de un jet privado rumbo a la costa uruguaya se convirtió en un símbolo incómodo para la narrativa libertaria.