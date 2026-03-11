Indefendible: Feinmann atacó a Maradona y aseguró que prefiere "estar del lado de Messi con Trump"

La fotografía de Lionel Messi junto al presidente de los Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, continúa a la cabeza de la generación de polémicas en los medios y en las redes sociales de Argentina. En esta oportunidad el periodista Eduardo Feinmann quiso defender al futbolista del Inter de Miami y no se le ocurrió mejor idea que compararlo con Diego Maradona, a quien cuestionó con dureza por la defensa que hacía del régimen cubano.

"Yo prefiero, por ejemplo, la foto de Messi con toda su familia y no la foto de Maradona con unas put... cubanas. Menores de edad, además. Cuando Maradona estuvo allá en Cuba internado", señaló Feinmann en una comparación que levantó polvareda y que expuso el lado más siniestro del hombre de América TV.

Unos segundos después, reconoció que "personalmente" cuando "la sociedad argentina" lo pone en la disyuntiva de qué lado ponerse, prefiere "estar del lado de Messi con Trump" y no con Maradona y Fidel Castro. La reflexión llegó después de la paradigmática imagen del astro argentino con el magnate estadounidense, en medio de que el mandatario intensificaba sus ataques sobre la República Islámica de Irán.

"Sé que muchos de los que nos están mirando dirán: 'no, del lado de Fidel, de la vida'. Muy bien", aceptó el conductor, quien luego definió al ex mandatario cubano como "un dictador asesino... asesino con su propio pueblo", casi como si la aclaración fuera por la diferencia con Trump, que es visto por gran parte de la población mundial como un asesino de otras poblaciones del mundo, que son invadidas y bombardeadas por EEUU.

Lionel Messi junto a Donald Trump.

Quien lo apuntaló en su posición enseguida fue su compañero Pablo Rossi, quien recordó "las fotos de Maradona con Maduro" y cómo recibía "plata del régimen" venezolano. La falsa, incompleta o incomprobable -al menos- acusación, también fue respaldada por Feinmann. "Mucha guita. Para ir a un escenario con la bandera así".

Para rematar, el conductor ironizó sobre Maradona: "Y lo pintan como un gran argentino". La reflexión, acotada e incómoda si se tiene en cuenta de que es uno de los más grandes ídolos del país, no puede ser tomada de una manera más que una provocación. Una más que salió del mismo lugar de donde emerge mucho del contenido polémico y cuestionable que maneja de forma habitual.