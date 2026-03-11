Quebró la Línea 148 y 500 trabajadores esperan una nueva gestión para no quedar en la calle

Luego del anuncio del cierre de la Línea de colectivos 148 de la firma Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima (MOQSA), que dejó a 500 trabajadores en la calle tras meses de salarios adeudados, otras dos empresas comenzaron a negociar para hacerse cargo del recorrido de forma dividida y respetar los puestos de trabajo y la antigüedad de los empleados. Hasta las 00 de este miércoles hay tiempo de que lo anuncien, pero de acuerdo a lo que le informaron a los delegados gremiales ya hay acuerdo para garantizar la continuidad.

El cierre de "El Nuevo Halcón" fue un bombazo, pero el conflicto llevaba meses por la falta de pago y el vaciamiento que la compañía hizo de la línea, que pasó en poco tiempo de tener 150 coches a sólo 30 y que manifestaba un fuerte empobrecimiento tanto en lo que hace insumos como a repuestos. Al mismo tiempo, la empresa que lleva el recorrido, había llegado en 1998 tras un concurso de acreedores posterior a otra quiebra de 1995.

La empresa "El Nuevo Halcón" que gestionaba la Línea 148 decretó su quiebra tras una gestión de 28 años.

Pablo Gallardo es delegado de la 148 por la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En diálogo con BigBang recordó el anterior proceso porque trabaja en la empresa desde septiembre de 1988. En esos casi 38 años vio pasar muchas cosas, pero desde que asumió Javier Milei fue testigo de cómo las inversiones nunca se realizaron y cómo MOQSA prefirió pagar las multas que le mandaban, con el dinero de los subsidios estatales que recibían, antes de que mejorar su servicio.

¿Cómo se llegó a esto?

- Esto arrancó el 23 de diciembre cuando se atrasaron con los pagos de aguinaldos. Ahí comenzamos una abstención de tareas que duró hasta el 18 de enero, después se levantó la medida porque había una promesa de pagos que no se cumplió, con una empresa atrás que se iba a hacer cargo. Después renunció el entonces secretario de Transporte Luis Pierrini y se cayó toda la negociación. Como no tuvimos respuesta, tuvimos que seguir con la medida hasta el día de la fecha.

El ex secretario de Transporte Luis Pierrini había comenzado una negociación para la continuidad de la Línea 148, que se interrumpió con su denuncia en enero.

Desde el momento en que comenzamos a reclamar ya no se podía trabajar más porque estábamos con 30 unidades y tiene que haber 150. No daba para más. El gremio venía buscando una empresa que se haga cargo de todos los trabajadores, pero bueno, se fue acumulando el sueldo de enero, después el de febrero, mientras nosotros reclamábamos en la UTA, a la empresa y a la empresa madre, que es MOQSA.

Estas empresas suelen recibir gran cantidad de subsidios del Estado, ¿se sabe qué hicieron con ese dinero?

- Se ve que lo usaron para otra cosa. Porque no fue ni para sueldos ni para repuesto de las unidades, porque tendrían que haber renovado, comprado repuestos y no había nada. En el último tiempo ya no había: no había pintura, no había cinta hidrófuga, precintos, nada. Se fueron quedando los coches, se desarmaba uno para armar otro y así fue cómo fue decayendo. Hasta que el 23 de diciembre se borraron y no volvieron más.

Los trabajadores de la Línea 148 debieron pelear desde el 23 de diciembre por la falta de pago de aguinaldo y sueldos.

¿Cuál es la posibilidad de que otra empresa adquiera la línea?

- Por lo que se sabe hay dos empresas. La 98 / 85, que es de la Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), y San Vicente, que es de la Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA). Igual hasta las 00 de este miércoles la Secretaría de Transporte lanzó el acta con la cual las empresas pueden presentar todo para hacerse cargo. Aunque aparentemente ya hay un acuerdo.

¿Se van a hacer cargo de lo que les deben?

- Eso lo vamos a charlar mañana en el gremio. Seguramente estaremos citados para ir y nos van a decir cómo va a ser el traspaso. Tienen que respetar todo, antigüedad, puesto de trabajo y demás. El acuerdo al principio era que las empresas que venían no querían hacerse cargo de la deuda, que la iba a cubrir el grupo MOQSA. Teóricamente se iba a vender el predio de la empresa, por eso dejó de existir "El Halcón" y con esa plata pagaban todo lo que se debe.

Los trabajadores de la Línea 148 protestaron ante las empresas, la UTA y organismos estatales, para manifestar su reclamo.

Si a las 00 no cierran, ¿qué sucede con ustedes y con la línea?

- Ahí firman la caducidad y tendremos que esperar a que venga una empresa y se haga cargo, pero según lo que nos avisaron una de estas dos empresas se va a hacer cargo.

¿Cómo fue el declive de la empresa? ¿Cómo pasaron de 150 colectivos a 30?

- Fue de a poco. Es la segunda quiebra que pasó acá. Estoy hace 37 años. Quebró en el 95, en el 98 hubo una convocatoria de acreedores, se hizo un traspaso en el que se metió MOQSA con otro montón de líneas e hicieron una unión temporal de empresas. Se hicieron cargo y fueron quedando solos hasta hoy que terminaron de quebrar. Se fueron parando unidades, fueron faltando repuestos y un montón de cuestiones. Les metían denuncias, pero pagaban las multas y seguían. Como que preferían eso a comprar nuevos colectivos. En la pandemia podían haber invertido, en un momento se le bajó plata para las cámaras -que nunca pusieron- y en vez de utilizarla para repuestos y mejorar la empresa, nunca lo hicieron.