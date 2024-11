Pepe Mujica sobre la dirigencia latinoamericana: "Kirchner jode, Da Silva no tiene repuesto y lo de Evo es inconcebible"

José "Pepe" Mujica, presidente uruguayo en el período de 2010 a 2015 dio su punto de vista sobre la política actual en Latinoamérica y puso en jaque a varios referentes políticos de la región entre los que estuvieron Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de venezuela y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina.

En una entrevista para el medio AFP, el referente político mostró preocupación por los procesos políticos latinoamericanos y por la perpetua reelección de candidatos para gobernar las naciones.

Cristina Fernández de Kirchner y Pepe Mujica

Según Pepe, hasta hubo un retroceso en la democracia latina porque no surgen nuevos candidatos políticos en la región. Desde este punto de vista, marcó: "Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo", dijo y siguió: "En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ", concluyó su reporte sobre la actual presidenta del PJ.

En la misma línea criticó a Evo Morales que sufre una persecución política sin igual y hasta un intento de asesinato por parte de las fuerzas opositoras de Luis Arce. Sobre el referente aymara replicó: "En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible".

Pepe Mujica y Evo Morales

Siguiendo en la misma línea de la polémica, Mujica también opinó sobre su gran amigo Lula Da Silva que fue reelecto recientemente como presidente de Brasil: "Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto . Esa es la desgracia de Brasil", concluyó.

Consternado por la realidad social latinoamericana, el ex presidente de Uruguay reafirmó: "Es un paso atrás (el autoritarismo). Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados".

Lula Da Silva y Pepe Mujica

Y, en ese sentido también se acordó de Nicolás Maduro que en 2024 atravesó un polémico proceso electoral que todavía no termina: "Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera", dijo y al mismo tiempo apoyó la independencia de cada nación: " Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos . Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse", reafirmó y completó: "Algunos de los chavistas están fuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo".

Cuando le llegó el turno a Daniel Ortega no tuvo piedad: "Lo de Nicaragua no tiene gollete (...) Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja está llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (...) Era una revolución soñadora contra Somoza", dijo.

Pepe Mujica y Nicolás Maduro

Además, habló sobre el gobierno cubano sobre el que analizó: "A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado", expresó contundentemente.

Una vez más Pepe Mujica lo hizo: habló como nadie se atreve en épocas de fascismo creciente en contra de los movimientos populares. Además, reflexionó: "Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable", admitió.