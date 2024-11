Libertario que trabaja en el Estado atacó al colectivo LGBT: "Soy provida, antiideología de género y antizurdos"

"No saqué la publicación, me la dieron de baja. Fue denunciada por personas que se sintieron ofendidas. Lo único que quise plantear es que la única bandera que debería estar en actos públicos o escolares es la celeste y blanca", dijo Jairo Henoch Guzmán el libertario que fue tendencia por un mensaje homodiante en sus redes sociales oficiales.

La imagen que abrió nuevamente la discusión sobre la pérdida de derechos del colectivo LGBT en Argentina se tenía una bandera del orgullo gay prendida fuego. La publicación se hizo viral rápidamente después de que la referenta del peronismo Ofelia Fernández la compartió en sus redes sociales.

La referenta Ofelia Fernández viralizó la imagen que compartió Jairo Henoch

Muy valiente para habitar el terreno de las redes sociales, no tuvo el mismo valor para hacerse cargo de lo que acababa de hacer. Así lo demostró en una entrevista telefónica que realizó para el medio Radio Con Vos donde explicó: "Usted me dice que yo aprendí fuego y yo no aprendí nada", dijo y siguió: " Yo solamente publiqué una foto que vi en internet ".

💣Bombita. Jairo Henoch Guzmán es empleado estatal : trabaja como director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz.

En la misma línea explicó: "Yo expresé mi opinión que la única bandera que debería flamear en Argentina es la celeste y blanca", dijo muy seguro el santacruceño que dirige el partido de La Libertad Avanza en esa provincia.

Trastabillando y tartamudeando, Guzmán también acotó: "Yo no estoy hablando sobre las personas que tengan un interés o un gusto sexual diferente al mío; yo la verdad que respeto el proyecto de vida de cualquier persona y no me meto en la vida de las personas ", comentó.

Henoch Guzmán no tardó en repetir el discurso libertario para ganar la "batalla cultural": "Lo que sí estoy en contra es que se impulsen políticas e ideologías que vienen a atentar contra la identidad nacional y contra los valores que uno tiene", expresó y siguió: "Entonces yo también puedo ser libre de tener mis valores y poder expresarme libremente".

Jairo Henoch Guzmán

Jairo Henoch Guzmán dijo "no entender" el nivel de contestación del colectivo tras su propio acto de violencia: "No entiendo por qué el grado de agresión que he recibido yo haber puesto mi punto de vista, expresar mi punto de vista".

Con la publicación de Instagram dada de baja, el libertario subió la apuesta también desde sus redes sociales oficiales y, a través de una especie de entrevista con el grupo de Instagram "Pibes libertarios", manifestaron: "El presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Henoch, hizo un posteo en Instagram en alusión a la quema de banderas LGBT, en reivindicación de la bandera nacional argentina".

Jairo Henoch Guzmán realizó una publicación subiendo el nivel de violencia

En ese mismo posteo se elevó el nivel de violencia a niveles insospechados: "El gesto, provocativo, despertó la ira del zurdaje en las redes. La bandera es un reconocido logotipo de la agenda 2030 globalista, que se usó para sembrar la discordia entre los miembros de la comunidad homosexual, ya que el movimiento LGBT se arroga la totalidad de su representación".

Según este grupo de libertarios, Henoch Guzmán habría declarado: "Soy provida, antiagenda 2030, antiideologia de género, y antizurdos. Quiero desarrollo económico conjuntamente con los valores morales que defiendo".

"Lágrimas de progre", la publicación que subió al apuesta en la violencia en redes sociales

La Libertad Avanza pretende ir hasta el fondo del asunto: quitó el derecho de la denominación X para los DNIs , amenaza con cortar el acceso a la salud para procesos de hormonización, no permitirá que personas trans puedan cambiarse de cárcel en caso de estar en situación de encierro y qué hablar sobre la quita de fondos para mejorar la calidad de vida como el Progresar; además, se cerró el INADI y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dos baluartes en la protección de derechos de las minorías secxuales.

La línea política está clara y así lo dejó diho Jairo Henoch Guzmán junto a sus amigos libertarios: "La falsa representación del movimiento político LGBT se estuvo usando en las escuelas para poner a disposición de los niños material pornográfico, y para inyectarles hormonas a supuestos niños trans ", expresaron llevando la desinformación a niveles inhóspitos.