Barcos israelíes interceptan la flotilla con ayuda humanitaria rumbo a Gaza: "Ataque inminente"

En una jornada marcada por la incertidumbre, la flotilla internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza fue interceptada este miércoles por una veintena de embarcaciones militares israelíes. La misión, conocida como Global Sumud, busca romper el bloqueo impuesto sobre el enclave palestino y entregar suministros esenciales a una población devastada por años de conflicto. Con este movimiento, el gobierno israelí deja a cientos de activistas en una peligrosa encrucijada.

A última hora de la tarde, el Alma, barco principal de la flotilla, fue rodeado por buques de guerra israelíes que maniobraron agresivamente en su proximidad. Según los organizadores, estas acciones no solo intimidaron a los activistas a bordo, sino que también dañaron los sistemas de comunicación de varias embarcaciones: " Nos estamos preparando para un ataque inminente ", escribió David Adler, uno de los activistas, en su cuenta de X y siguió: "Cuando aborden embarcaciones, no opondremos resistencia. Estamos listos".

Flotilla Global Sumud interceptada por Israel

La situación se tornó aún más sombría cuando el Sirius, otra de las naves principales, fue objeto de maniobras similares. Marie Mesmeur, diputada francesa del partido La Francia Insumisa (LFI), describió cómo un foco militar apuntaba directamente hacia su barco mientras patrulleros israelíes se acercaban peligrosamente: "Estamos rodeados. Hay tensión en cada movimiento", relató.

La flotilla, conformada por más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 personas provenientes de más de 40 países, enfrenta cortes intermitentes en sus transmisiones en vivo desde que los barcos israelíes comenzaron su intercepción. Lorenzo D'Agostino, periodista italiano a bordo del Hilo, confirmó que ya no hay comunicación con el Alma y que otras embarcaciones como el Sirius y el Captain Nikos ya fueron interceptadas: "Estamos perdiendo contacto uno por uno. Las señales se están apagando", dijo en un mensaje desesperado.

🚨 #URGENTE #AHORA #GlobalSumudFlotilla ‼️

📣 ESTÁN DETENIENDO A LOS INTEGRANTES DE LA FLOTILLA HUMANITARIA QUE VA RUMBO A GAZA



👉🏼 Hoy miércoles 1° de octubre a las 18 horas se convoca a una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, exigiendo la pronta libertad... pic.twitter.com/rK01kSkm1P — Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) October 1, 2025

Por su parte, el gobierno israelí justifica sus acciones alegando que la flotilla ingresó a una "zona de combate activa" y violó un bloqueo naval que consideran legal. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, se ofreció transferir la ayuda humanitaria a través de canales seguros, pero los activistas rechazaron esta opción: " Utilizaremos cualquier medio necesario para impedir que lleguen a Gaza ", declaró un portavoz de ese gobierno.

Las imágenes y testimonios provenientes de los barcos generaron indignación en varios países. En Argentina, una marcha fue convocada en Plaza de Mayo exigiendo la liberación inmediata de los detenidos, entre ellos el militante Ezequiel Peressini.

Esta no es la primera vez que Israel bloquea intentos similares. En junio y julio de este año, otras flotillas humanitarias fueron interceptadas antes de llegar a Gaza. En uno de esos incidentes, Greta Thunberg y otros 11 activistas fueron detenidos y deportados tras ser interceptados en alta mar.

Los organizadores de Global Sumud denuncian ataques previos durante su travesía hacia Gaza. En septiembre, mientras hacían escala en Túnez, drones lanzaron granadas aturdidoras y pólvora picante sobre sus embarcaciones. Aunque Israel no hizo comentarios sobre esos eventos, la tensión acumulada ha dejado claro que las autoridades israelíes están dispuestas a tomar medidas extremas para proteger su bloqueo.