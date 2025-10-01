Karina Milei, desaparecida en acción en la causa $Libra: pegó faltazo y desde LLA blindan su figura

El faltazo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a la citación de la comisión que investiga la causa $LIBRA suma un nuevo capítulo a las presiones que vive el gobierno de La Libertad Avanza por estos días. La oposición, por su parte, exige respuestas y amenaza con recurrir a medidas más drásticas para garantizar la comparecencia de los funcionarios implicados en la criptoestafa promocionada por el presidente Javier Milei.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar una respuesta oficial frente a las críticas: " Va a cumplir con toda la normativa y con todo lo que ella considere prudente hacer ". Sin embargo, sus palabras no lograron apaciguar el malestar generado por la ausencia de Milei en dos citaciones consecutivas ante la comisión liderada por el diputado Maximiliano Ferraro.

La causa $LIBRA, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, es un dolor de cabeza para el Gobierno desde hace meses. A este caso se suman otros escándalos recientes que han complicado aún más la situación del oficialismo. Entre ellos, los audios filtrados del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por supuestas coimas, y las acusaciones contra el candidato a diputado José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el empresario ligado al narcotráfico Fred Machado.

En medio de esta tormenta política, el silencio parece ser la estrategia elegida por Karina Milei: "Mi hermana no es una persona que hable mucho, ¿por qué debería cambiar su forma de ser? Es absolutamente ridículo", defendió el Presidente en una entrevista televisiva, haciendo alusión al carácter reservado de su hermana. Sin embargo, la mismísima Karina fue quien rápidamente le contestó las críticas a la conductora Pamela David por haber usado un reloj carísimo.

La ausencia de Karina no fue el único faltazo que marcó la reunión de la comisión de $LIBRA. También estuvieron ausentes otros funcionarios clave como Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Ambos habían sido citados previamente sin éxito. Ante esta situación, la oposición no descarta solicitar a la justicia federal que autorice el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de los testigos en futuras sesiones.

El antecedente más reciente en este sentido involucra al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a María Florencia Zicavo, ex titular de la UTI Libra. Ambos fueron citados en dos ocasiones sin asistir, lo que llevó a la comisión a pedir autorización al juez federal Julián Ercolini para obligarlos a declarar. Hasta el momento, Ercolini no se pronuncia sobre esta solicitud.

La estrategia del Gobierno de las fuerzas del cielo comandado por Javier Milei parece estar orientada -nuevamente- a minimizar el impacto político de estos escándalos en un año electoral decisivo y el desenlace de esta situación dependerá en gran medida de cómo avance la causa $LIBRA y del rol que juegue la justicia en garantizar que los funcionarios implicados rindan cuentas ante las comisiones parlamentarias.