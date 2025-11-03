Milei y los objetivos de Santilli en el Congreso: Presupuesto, Modernización Laboral, Reforma Fiscal y del Código Penal

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se metió de lleno en su tarea, luego de la designación que hizo de él el presidente Javier Milei, tras la renuncia de Lisandro Catalán. El ex candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires reveló los objetivos a corto plazo: conseguir sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar "Presupuesto, Modernización Laboral, Reforma Fiscal a la baja de impuestos y Código Penal".

En diálogo con A24, Santilli también señaló que discutieron la agenda parlamentaria a partir del año que viene, ya fuera de las extraordinarias que se abrirán antes de fin de año. "Cuando asume el presidente hace dos años, lo hace con la minoría más pequeña del parlamento que tuvo un gobierno. Esta elección, que ganó con contundencia el presidente, le da un piso mucho mejor. No obstante no alcanza", analizó Santilli. "La presión fiscal es insostenible, la competitividad es insostenible. El esfuerzo que hicieron los argentinos y el gobierno requiere más reducción de impuestos", agregó en relación a los planes parlamentarios.

Sobre la reforma laboral recordó que el presidente anunció que los convenios colectivos existentes continúan. "Hoy hay más del 50% de la fuerza laboral argentina que es informal, que tiene cero derechos a las vacaciones, a un acceso a la salud, a su jubilación futura. Le tenemos que dar derechos, tiene que entrar en la formalidad, que mejora toda la recaudación y nuestros pasivos, que son nuestros jubilados", reclamó.

En clave de negociación aventuró que los representantes gremiales "van a representar a más gente en definitiva", casi como si de una promesa hablara. "El miedo siempre está y parece que las posiciones políticas de la Argentina nos han llevado a un lugar de no solución y de cada vez ser más chiquititos. Cada vez menos trabajadores formales, menos pymes", insistió.

Mauricio Macri y Diego Santilli.

Antonio Laje, quien entrevistó a Santilli, cuestionó la postura del ex presidente Mauricio Macri, quien se reunió el viernes por la noche con Milei y que el sábado escribió un posteo con detalles de la mala negociación entre ambos. "Yo me quedo con lo que venimos haciendo. Después están las conversaciones entre un presidente mandato cumplido y un presidente, que son de ellos. Más allá de eso nosotros venimos sosteniendo esto, lo bancamos en el Congreso y así lo seguiremos haciendo. Porque queremos la dirección de la Argentina que logró una estabilización única", elogió.

En ese sentido, aseguró que no tiene más que palabras de agradecimiento a Milei. "Inicia una nueva etapa del país, donde logró una estabilización muy importante, base para salir adelante, y que ahora viene la etapa de las reformas", explicó, en relación a su tarea actual de manejar la relación con los gobernadores e intendentes, además de las figuras claves del Congreso Nacional.

Diego Santilli y Karina Milei

Sobre la reunión con los gobernadores que tuvo Milei el jueves declaró que fue "muy buena", algo que le dijeron todos los mandatarios provinciales con los que habló. "El Gobierno tuvo dos años para estabilizar la Argentina y el esfuerzo que hicieron los argentinos es muy fuerte. El proceso llevó adelante una eliminación de 17 puntos de ahorro. Hay dos puntos más que fueron para bajar impuestos. Vi el esfuerzo que hicieron los gobernadores (3,1). También el 0,5 de esfuerzo que hicieron los municipios", señaló.

En relación al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los no invitados por Milei el jueves, Santilli justificó la decisión. "No vino al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos y no los bajó. No adhirió a reiterancia o anti mafia. ¿Va a votar el Código Penal? Para tener tolerancia cero con los delincuentes, para que el bonaerense que la pasa mal en materia de seguridad empiece a cambiar. ¿Va a estar con la Argentina o va a estar con su micromundo ideológico?", cuestionó.

Diego Santilli justificó que no hayan invitado a Axel Kicillof a la reunión de gobernadores.

"Ahora hay una oportunidad porque estamos creciendo y vamos a crecer más el año que viene y hay que acomodar todo", caracterizó el flamante funcionario. "Los argentinos dijeron 'elijo creer, ir hacia adelante, quiero tener trabajo formal, quiero que los impuestos sean menos, quiero vivir en paz', con un nuevo código penal que tenga tolerancia cero con el delito", añadió.