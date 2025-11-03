De corista en el Movistar Arena al Congreso: Ana Valeria Tamagno, la elegida para asumir la banca que deja libre Diego Santilli

Ana Valeria Tamagno tuvo su momento de fama cuando Javier Milei la subió al escenario del Luna Park en mayo de 2024 para cantar "Panic Show" de La Renga, en una puesta que parecía más un recital de rock que un acto político. Desde entonces, su figura se volvió habitual en los shows libertarios: corista en La Banda Presidencial, animadora de la campaña electoral y, finalmente, nueva diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Milei convierte su banda de rock en un bloque político

La docente de Lengua y Literatura de Dolores ocupará la banca que deja vacante Diego Santilli, designado como ministro del Interior, y jurará el próximo 10 de diciembre. Lo hará en representación de La Libertad Avanza (LLA), fuerza que alcanzó el 40% de los votos bonaerenses en las legislativas de octubre. Pero más allá de su título académico o su trayectoria educativa, su salto a la política refleja algo más profundo: la colonización del Estado por el círculo íntimo del Presidente.

Tamagno no solo fue parte del espectáculo musical con el que Milei recorrió el país -junto con el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch en batería, el senador electo Joaquín Benegas Lynch en guitarra y la diputada Lilia Lemoine como corista-, sino que también se desempeñó como editora de La construcción del milagro, el último libro del mandatario. En esa obra, que en realidad recopila discursos y entrevistas ya publicadas, Tamagno se encarga de justificar las "reutilizaciones textuales" del Presidente.

La nueva diputada es, además, esposa de Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y bajista del grupo. Su entorno personal, profesional y artístico se confunde así con la estructura del poder político libertario, en una trama que mezcla devoción ideológica, fidelidad personal y espectáculo mediático. "Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. Empecé a buscarlo en YouTube y a engancharme con sus ideas", escribió Tamagno en X.

Y agregó: "Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes". Formada en el Instituto Superior de Formación Docente 168 y con una especialización en Lectura y Escritura del INFOD, Tamagno también tuvo una breve incursión teatral: participó en el musical Drácula. Pero su carrera política nació de la mano del líder libertario y se consolidó al calor del fervor escénico que rodea a cada aparición de Milei. Con su ingreso al Congreso, La Libertad Avanza suma su banca número 85, consolidando aún más la presencia de figuras cercanas al Presidente en el Parlamento. Tamagno se unirá a un bloque donde los gestos de lealtad pesan más que la trayectoria pública y donde la frontera entre el espectáculo y la política se volvió prácticamente inexistente.