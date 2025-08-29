Batahola y caos: filtran las verdaderas razones por las que Karina Milei cancela su visita a Olavarría

La visita de Karina Milei, la ex pastelera y tarotista hermana de Javier Milei, prometía ser un evento clave para consolidar la campaña de La Libertad Avanza en la Séptima Sección Electoral. Sin embargo, lo que debía ser un empujón estratégico terminó convirtiéndose en un auténtico terremoto político que dejó a los libertarios en estado de alerta... una vez más.

El acto previsto para este sábado en el club Mariano Moreno, que debía reunir a los candidatos libertarios de la región, fue suspendido de manera sorpresiva. Oficialmente, se alegaron "cuestiones climáticas", pero nadie creyó esa excusa. La verdadera razón detrás de esta abrupta cancelación es mucho más inquietante: el rechazo que genera la figura de Karina por el escándalo de las coimas y el impacto negativo que su presencia podría tener en las urnas.

Karina Milei

Según reveló el medio de comunicación LPO, varios candidatos de La Libertad Avanza pidieron desesperadamente que Karina no pise Olavarría: "Viene sucia como una papa y con ruido porque las balas le entraron", afirmó uno de los dirigentes libertarios de la Séptima Sección, en referencia al daño reputacional que la hermana presidencial arrastra tras las denuncias de corrupción en ANDIS.

La preocupación por este escenario llevó a Celeste Arouxet, segunda candidata en la lista seccional y coordinadora en Olavarría, a operar fuertemente para evitar la visita: "La visita de Karina hubiese sido el clavo en el cajón, pero las cosas se vienen haciendo mal hace rato", agregó otro dirigente al mismo medio de comunicación.

Celeste Arouxet

"La desorganización es tal que a una semana de la veda, no se llegó a doblar medio padrón de boletas y el operativo de fiscalización sigue sin resolverse", denunció otro referente del espacio. A esto se suma una fractura interna entre los principales actores locales: Alejandro Speroni, cabeza de lista seccional, está enfrentado con Ezequiel Galli, exintendente macrista; mientras que Arouxet también mantiene diferencias con la coordinación seccional.

La preocupación dentro del partido se intensifica por la fragmentación del voto libertario. En la Séptima Sección compiten cuatro listas filo-libertarias que podrían dividir aún más el electorado de derecha. Una de ellas está encabezada por Dalton Jáuregui, exsenador y armador político vinculado a Cristian Ritondo. También se presentan boletas de Unión Liberal, Partido Libertario y Potencia.

Sebastián Pareja

Hace apenas 20 días, Sebastián Pareja confiaba en un triunfo seguro en la Séptima Sección. "Es imposible perder en la Séptima", habría dicho en un grupo de WhatsApp con dirigentes locales. Pero los últimos días han cambiado drásticamente las expectativas. Hoy se habla de un reparto igualitario de bancas entre peronistas, radicales y libertarios, e incluso algunos temen que el peronismo pueda quedarse con todo si supera el umbral del 33,3%.