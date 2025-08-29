Spagnuolo tildó de "negro desagradable" a Lule Menem y reconoció que Milei "se desentiende" cuando escucha ópera

En las últimas horas, se han filtrado audios que involucran a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que cuenta todo tipo de intimidades sobre Javier Milei. Los registros, revelados por los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro en el portal Data Clave,ofrecen una mirada inquietante sobre la manera en que Milei ejerce el poder. Las palabras de Spagnuolo, quien fuera un aliado cercano del mandatario, delinean un cuadro preocupante sobre la gestión presidencial y el rol de quienes lo rodean.

Uno de los pasajes más impactantes de los audios filtrados es aquel en el que Spagnuolo describe una escena cotidiana junto al Presidente: "Yo estuve el domingo con Javier, entre la ópera y que comemos después, todo. ¡No le suena el teléfono! Es el Presidente y no le suena el teléfono. Javier no delega: se desentiende . En tres horas no le suena el teléfono", afirma Spagnuolo con tono incrédulo.

Diego Spagnuolo y Milei

Los audios también hacen referencia a las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un escándalo que ha sacudido al gobierno de Milei. Según Spagnuolo, estas irregularidades eran conocidas por el Presidente y su círculo íntimo: "Todavía no tuvo ningún quilombo Karina, pero la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo este olor a podrido desagradable. Hay otra cuestión, vos lo ves a Lule (Menem)... negro desagradable ", señala en relación a Karina Milei, hermana del mandatario y figura clave en su administración pero también contra el riojano que es el principal armador político de la fmailia Milei.

Los audios también revelan aspectos más personales del Presidente, que contribuyen a pintar un cuadro aún más desconcertante. Spagnuolo relata las largas veladas en la residencia presidencial de Olivos, donde Milei se rodea de un círculo selecto para disfrutar de noches de ópera y cine. "A él le fascina hablar de economía y, sobre todo, le gusta mucho escucharse . Todo lo que atañe a la macro y las teorías económicas es lo suyo", comenta Spagnuolo. Sin embargo, señala que el mandatario parece desinteresarse por problemas concretos y cotidianos.

Lule y Martín Menem

El extitular de Andis también destaca la falta de interrupciones durante estas reuniones nocturnas: " No debe haber ningún Presidente, de ningún país del mundo, al que no le suene el teléfono por tres horas ".

Spagnuolo no es un actor menor en esta historia. Con 38 ingresos registrados a la residencia presidencial de Olivos, fue uno de los visitantes más frecuentes durante el primer año de gobierno de Milei. Además, su cercanía con el mandatario quedó evidenciada cuando este le otorgó un poder pleno para intervenir en Tribunales en su nombre. Sin embargo, esa relación se fracturó tras los escándalos que involucraron a Spagnuolo y otros miembros del gobierno.

Mauricio Novelli y Javier Milei

En noviembre del año pasado, Spagnuolo y Mauricio Novelli —investigado por la criptoestafa $Libra— compartieron una velada distendida junto al Presidente en Olivos. Estos encuentros alimentan las sospechas sobre la forma en que Milei maneja las crisis internas y externas: con una aparente indiferencia y bajo un esquema cerrado que excluye a otros actores políticos.