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A confesión de parte

Bessent lo admitió: el salvataje a Milei cambió América Latina y EE.UU. podría repetirlo

El secretario del Tesoro dijo que la "estabilización" de Argentina alineó a la región con Washington. También habló de la suba de los Treasuries y negó una burbuja de inteligencia artificial.

05 Octubre de 2026 13:15
Milei en Estados Unidos
Milei en Estados Unidos

Lo que antes se decía en voz baja, ahora lo dice en público el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent reconoció que la asistencia financiera a la Argentina de Javier Milei no fue solo una cuestión económica: sirvió para cambiar el mapa político de América Latina a favor de Washington. Y avisó, sin ningún tipo de vergüenza, que pueden volver a hacerlo.

"Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con EEUU", afirmó Bessent en una entrevista con Axios.

Donald Trump
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Cuando le preguntaron si Washington volvería a usar ese tipo de herramientas en Argentina o en otros países, la respuesta fue corta y brutal: "¿Podríamos volver a hacerlo? Por supuesto".

La frase deja poco margen para la interpretación. El funcionario que maneja la billetera de la principal potencia del mundo admite que el rescate a un gobierno amigo tuvo un rédito político regional, y lo ofrece como un modelo repetible.

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Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el respaldo de Donald Trump al gobierno libertario. Durante 2025, Estados Unidos compró pesos y puso a disposición de la Argentina una línea de swap por USD 20.000 millones, medidas que apuntaron a estabilizar el mercado cambiario y a evitar que la crisis económica se profundizara.

En otras palabras: cuando al Gobierno de Milei se le quemaban los papeles, la Casa Blanca puso la plata. Y ahora Bessent cuenta para qué sirvió. El contexto actual no es menor ya que las condiciones financieras internacionales se endurecieron, y eso impacta de lleno en los bonos argentinos, en el riesgo país y en las chances de volver a conseguir financiamiento en los mercados.

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Milei junto a Scott Bessent
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El secretario del Tesoro también buscó quitarle dramatismo a la escalada de los rendimientos de los bonos estadounidenses, después de que la tasa del Treasury a diez años tocara brevemente su nivel más alto desde 2002: "Me preocuparía si estuviéramos ante algún tipo de subida atípica", sostuvo. Según él, se trata de una tendencia global y no de una huida de los inversores de la deuda norteamericana: "No estamos viendo que la gente venda bonos del Tesoro para comprar bonos alemanes o japoneses".

Bessent también rechazó las advertencias sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial. Argumentó que empresas como MicrosoftAlphabet Meta están comprometiendo cantidades significativas de capital, mientras que compañías dedicadas directamente al desarrollo de IA, como Anthropic OpenAI, muestran un fuerte crecimiento de sus ingresos.

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Por último, se mostró optimista sobre la crisis energética derivada de la guerra con Irán, que ya lleva ocho meses y disparó los precios del petróleo y los combustibles. "Superaremos este conflicto con Irán; creo que el suministro de petróleo mejorará", aseguró. Y anticipó: "La crisis energética se disipará".

Optimismo para todo, entonces. Pero la frase que va a quedar es otra: la de un funcionario estadounidense que cuenta, sin vueltas, que rescatar a Javier Milei fue un buen negocio político para Washington y que el manual está listo para usarse de nuevo.

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