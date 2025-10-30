Bessent volvió a cruzarse con dos senadoras por el rescate financiero a la Argentina y crece la polémica por injerencia electoral

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a encender la polémica al lanzar un duro mensaje en redes sociales contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes acusó de intentar frustrar el éxito del presidente Javier Milei. En una publicación en su cuenta de X, el funcionario no sólo defendió el respaldo financiero de Washington al gobierno libertario, sino que también aprovechó para elogiar a Donald Trump y su política de "liderazgo exitoso".

"Elizabeth Warren y Amy Klobuchar: ustedes son unos fracasados. Usted no logró frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente Javier Milei", escribió Bessent. En el mismo mensaje, destacó que el libertario "ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica", y calificó a Warren como "la peronista estadounidense residente en el Senado".

Bessent se cruzó con dos senadoras estadounidenses

El secretario del Tesoro también criticó el cierre del gobierno estadounidense, que aún paraliza parte de la administración pública, y responsabilizó a las legisladoras por "impedir los esfuerzos de nuestra Administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses". En tono sarcástico, cerró su publicación con una referencia directa a la situación económica argentina: "Me complace informarles que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense".

La publicación, cargada de insultos y referencias ideológicas, fue rápidamente celebrada por Javier Milei, quien la compartió en sus redes con un breve y ya habitual comentario: "Tremenda masterclass". Poco después, Bessent redobló su apoyo al presidente argentino con otro mensaje en el que aseguró haber mantenido una conversación con él desde Corea del Sur. "Ayer hablé con el presidente Javier Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos", escribió el funcionario.

El posteo de Milei en apoyo a Bessent

Además, añadió que "el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina". En el mismo texto, el secretario del Tesoro aseguró que "los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026" y afirmó que "los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei".

Según Bessent, el libertario representa "la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica" y su gobierno forma parte de la "política del presidente Trump de Paz a través del Fortalecimiento Económico". La respuesta de Milei llegó pocas horas después, en un tono diplomático y cargado de gratitud. "Gracias, secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento", escribió el mandatario.

El mensaje concluyó con una expresión que volvió a reforzar su sintonía ideológica con el expresidente republicano: "¡MAGA!", el lema insignia de Trump. Recordemos que la senadora Warren había sudo muy dura al cuestionar el rescate financiero de Estados Unidos a la Argentina. "Trump envió 20 mil millones de dólares para rescatar a su amigo en Argentina y enriquecer a los fondos de cobertura, no a las familias estadounidenses", denunció la senadora demócrata, recordando que el presidente republicano celebró los resultados de las elecciones argentinas "mientras nuestro propio gobierno está cerrado down".

La legisladora había acompañado su mensaje con un artículo de Reuters titulado "Trump dice que Milei recibió 'mucha ayuda' de EE.UU. para su victoria electoral en Argentina", en el cual el propio Trump reconoce haber brindado respaldo financiero al libertario. "Le di un respaldo muy fuerte", había declarado el mandatario, que además elogió a Bessent por "supervisar la asistencia financiera a Argentina", había . Según ese informe, el apoyo incluyó un swap de divisas por 20 mil millones de dólares y una propuesta de facilidad de inversión de deuda por otros 20 mil millones.

Bessent elogió a Milei

Durante su gira por Asia, Trump intentó justificar la operación afirmando que su gobierno "no estaba en esto por el dinero", aunque celebró que "los bonos han subido" y que "la calificación de toda su deuda ha mejorado". Por su parte, Bessent explicó que el rescate funcionó como "un puente para ayudar al proyecto económico de Milei", que -según él- "está trabajando contra 100 años de malas políticas".

Las declaraciones fueron tomadas por Warren como una confirmación de que la administración republicana utilizó fondos públicos para intervenir en las elecciones argentinas. "Usted y Donald Trump compraron las elecciones para su aliado político en Argentina y enriquecieron a los inversores de fondos de cobertura", escribió la senadora en respuesta directa a Bessent. "¿Cuándo rescatarán a los trabajadores estadounidenses de sus desastrosas políticas?", añadió, denunciando que "la consigna 'Estados Unidos Primero' se transformó en 'Trump y sus amigos multimillonarios primero'".

Javier Milei agradeció los elogios del Secretario del Tesoro

Mientras en Washington se multiplicaban las críticas por el uso de dinero público con fines partidarios, Bessent y Milei intercambian elogios y consolidan una relación política que trasciende lo diplomático y se ubica en el terreno de la afinidad ideológica. Mientras en Estados Unidos crece la tensión por el uso de recursos federales para financiar proyectos en el extranjero, el gobierno libertario festeja el respaldo de un ala del poder estadounidense que busca reconfigurar su influencia global.