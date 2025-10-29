Tinelli aplaudió la reforma laboral de Milei mientras acumula cheques rechazados por más de $800 millones

El Gobierno de Javier Milei avanza en silencio pero con paso firme hacia una reforma laboral regresiva, que promete alterar profundamente las condiciones de trabajo en Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, el proyecto -que se presentaría el 15 de diciembre- habilitaría que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios por actividad, legitimando acuerdos "individuales" incluso en el sector informal.

Marcelo Tinelli aplaude la iniciativa de Javier Milei

Detrás del eufemismo de "modernización", los sindicatos advierten una nueva embestida contra los derechos laborales, con un texto que recupera gran parte de los artículos del DNU 70/2023, suspendido por la Justicia por su carácter inconstitucional y regresivo. Sin embargo, mientras el oficialismo prepara la ofensiva legislativa, Marcelo Tinelli se convirtió inesperadamente en un vocero entusiasta del plan de Milei. Desde su cuenta en X, compartió una nota del diario Clarín titulada "El Gobierno prepara las reformas laboral y tributaria para diciembre", y comentó: "Excelente" junto a varios emojis de aplausos, un mensaje breve y poco elocuente.

Marcelo Tinelli acumula millonarios cheques rechazados a nombre propio y de su productora Laflia

El artículo que el conductor difundió cita declaraciones del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien confirmó que el Ejecutivo "planea enviar al Congreso antes de fin de año las reformas laboral e impositiva", y no descartó convocar a sesiones extraordinarias. También incluyó las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien reconoció que el proyecto avanza hacia "una mayor flexibilización". Lo cierto es que la publicación de Marcelo Hugo no pasó desapercibida, especialmente por su crítica situación financiera. Durante los últimos meses (y hasta años) viene cosechando deudas y reclamos por falta de pagos.

Marcelo Tinelli acumula millonarios cheques rechazados a nombre propio y de su productora Laflia

De hecho, el conductor cosecha reclamos tanto de proveedores como de sus propios empleados de la productora LaFlia. Según registros del Banco Central, el conductor arrastra cheques rechazados por más de 800 millones de pesos, tanto de su cuenta personal como de su productora Laflia Contenidos S.A.. De acuerdo con la Central de Cheques Rechazados, Tinelli tiene, por ejemplo, un cheque impago de $1.801.348, emitido en octubre de 2021 y aún sin regularizar. Pero la situación más grave involucra a Laflia, que registra más de 190 cheques sin fondos por un total superior a $799 millones. El detalle bancario refleja una operatoria repetida:

Banco N°1: 97 cheques rechazados por más de $649 millones.

97 cheques rechazados por más de $649 millones. Banco N°2: 42 cheques por $41,7 millones.

42 cheques por $41,7 millones. Banco N°3: 50 cheques por $106,9 millones.

50 cheques por $106,9 millones. Banco N°4: 2 cheques por $1,2 millones.

Marcelo Tinelli acumula millonarios cheques rechazados a nombre propio y de su productora Laflia

En total, solo el 2,34% de los montos emitidos por Laflia fueron finalmente abonados, lo que coloca al conductor en una situación de incumplimiento casi total. Según fuentes financieras, este nivel de morosidad podría derivar en restricciones crediticias, suspensión de cuentas e incluso intervención judicial de la empresa. El último cheque rechazado por falta de fondos y que figura en la central pertenece a LaFlia Contenidos S.A. por la cifra de 5.000.000 de pesos 29 de abril de 2025.

A pesar de su evidente colapso económico, Tinelli reapareció para celebrar una reforma que, de aprobarse, implicará el debilitamiento de los convenios colectivos, la reducción de las indemnizaciones y el avance de la precarización laboral. Una paradoja difícil de pasar por alto para alguien acusado de no pagar salarios ni cumplir con sus obligaciones empresariales.

Pero el gesto no sorprende del todo. Tinelli tiene una larga tradición de "oportunismo político", que lo ha llevado a alinearse con todos los gobiernos desde los años noventa. En 1995, recibió con euforia a Carlos Menem en Videomatch, ayudando a relanzar su imagen en plena campaña de reelección. Años más tarde, hizo lo propio con Fernando de la Rúa, en una recordada aparición que el propio difunto ex presidente reconocería como uno de sus mayores errores mediáticos de su carrera.

Marcelo Tinelli se animó al stream, pero tampoco paga

Con los Kirchner, el vínculo fue más pragmático: se mostró junto a Néstor en 2004 y elogió a Cristina Fernández en 2007, asegurando que "es una muy buena presidenta". Con Mauricio Macri, pasó del enfrentamiento a la reconciliación: en 2016 fue recibido en la Quinta de Olivos, donde -según la revista Noticias- el entonces presidente le ofreció la Secretaría de Deportes. Ya en tiempos de Alberto Fernández, Tinelli fue designado al frente de la Mesa del Hambre, una iniciativa que se disolvió sin resultados concretos pero le permitió volver a la órbita del poder. Hoy, con Milei, el conductor repite el gesto de siempre: un aplauso en dirección al gobierno de turno.