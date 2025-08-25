Big Bang! News
Más
Mundo
Genocidio en vivo y en directo

El ataque al Hospital Nasser, otra herida abierta en Gaza: el ejército israelí mató a 20 personas

Desde Israel se lamentaron por "cualquier daño a individuos no involucrados".

25 Agosto de 2025 14:06
El ataque al Hospital Nasser dejó un saldo de 20 muertos, 5 de ellos eran periodistas
El ataque al Hospital Nasser dejó un saldo de 20 muertos, 5 de ellos eran periodistas

La Franja de Gaza vuelve a teñirse de sangre, y esta vez el epicentro de la tragedia es el Hospital Nasser, un lugar que debería simbolizar esperanza y vida, pero que se ha convertido en el escenario de un crimen que no puede ni debe ser olvidado. El ataque perpetrado este lunes por las fuerzas israelíes dejó una estela de muerte y devastación, con al menos 20 personas fallecidas, entre ellas cuatro periodistas que cumplían con su deber: informar al mundo sobre la realidad de un conflicto que parece no tener fin.

El ataque al Hospital Nasser dejó un saldo de 20 muertes
El ataque al Hospital Nasser dejó un saldo de 20 muertes

La escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los periodistas solían transmitir en vivo para medios internacionales como Associated Press (AP), Reuters Al Jazeera, fue el blanco del ataque. Dos impactos consecutivos segaron vidas, destruyeron sueños y dejaron claro que ni siquiera quienes buscan la verdad están a salvo en este rincón del mundo. 

Las imágenes del segundo ataque, transmitidas en directo por la televisión egipcia Al Ghad, son un testimonio desgarrador de la brutalidad: cinco personas en el último piso de la escalera, entre ellas periodistas y trabajadores de rescate, fueron alcanzadas de lleno por la explosión: Hossam Al Masri, camarógrafo de Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, informadora de AP; y Moaz Abu Taha, periodista de NBC.  

Los periodistas que murieron tras el ataque
Los periodistas que murieron tras el ataque

Genocidio en Gaza: Israel busca "reubicar" a un millón de palestinos y ocupar la Franja
Lee también

Inadmisible Genocidio en Gaza: Israel busca "reubicar" a un millón de palestinos y ocupar la Franja

La cifra total de muertos incluye también a un estudiante de sexto año de medicina y al empleado de seguridad del complejo médico, Muhammad Mansour Al-Ajili. Entre las víctimas también figura Imad Abdul Hakim Al-Shaer, bombero de la Defensa Civil gazatí, quien perdió la vida mientras intentaba rescatar heridos y recuperar cuerpos.

El Ministerio de Sanidad gazatí denunció el ataque como un "horrible crimen" y recordó que el Hospital Nasser es el único hospital público en funcionamiento en el sur de Gaza.  

"Fue un impacto directo": la palabra del padre Romanelli tras ser herido en un ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza
Lee también

Grave crisis humanitaria "Fue un impacto directo": la palabra del padre Romanelli tras ser herido en un ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza

Por su parte, el Ejército israelí emitió un comunicado lamentando "cualquier daño a individuos no involucrados" y asegurando que no ataca a periodistas "como tales". Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ordenó una investigación inicial "lo antes posible". Este ataque no es un hecho aislado; es parte de una estrategia sistemática que parece no tener límites ni escrúpulos.  

Eyal Zamir Gaza Israel

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10