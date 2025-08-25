El ataque al Hospital Nasser, otra herida abierta en Gaza: el ejército israelí mató a 20 personas

La Franja de Gaza vuelve a teñirse de sangre, y esta vez el epicentro de la tragedia es el Hospital Nasser, un lugar que debería simbolizar esperanza y vida, pero que se ha convertido en el escenario de un crimen que no puede ni debe ser olvidado. El ataque perpetrado este lunes por las fuerzas israelíes dejó una estela de muerte y devastación, con al menos 20 personas fallecidas, entre ellas cuatro periodistas que cumplían con su deber: informar al mundo sobre la realidad de un conflicto que parece no tener fin.

El ataque al Hospital Nasser dejó un saldo de 20 muertes

La escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los periodistas solían transmitir en vivo para medios internacionales como Associated Press (AP), Reuters y Al Jazeera, fue el blanco del ataque. Dos impactos consecutivos segaron vidas, destruyeron sueños y dejaron claro que ni siquiera quienes buscan la verdad están a salvo en este rincón del mundo.

Las imágenes del segundo ataque, transmitidas en directo por la televisión egipcia Al Ghad, son un testimonio desgarrador de la brutalidad: cinco personas en el último piso de la escalera, entre ellas periodistas y trabajadores de rescate, fueron alcanzadas de lleno por la explosión: Hossam Al Masri, camarógrafo de Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, informadora de AP; y Moaz Abu Taha, periodista de NBC.

Los periodistas que murieron tras el ataque

La cifra total de muertos incluye también a un estudiante de sexto año de medicina y al empleado de seguridad del complejo médico, Muhammad Mansour Al-Ajili. Entre las víctimas también figura Imad Abdul Hakim Al-Shaer, bombero de la Defensa Civil gazatí, quien perdió la vida mientras intentaba rescatar heridos y recuperar cuerpos.

El Ministerio de Sanidad gazatí denunció el ataque como un "horrible crimen" y recordó que el Hospital Nasser es el único hospital público en funcionamiento en el sur de Gaza.

Por su parte, el Ejército israelí emitió un comunicado lamentando "cualquier daño a individuos no involucrados" y asegurando que no ataca a periodistas "como tales". Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ordenó una investigación inicial "lo antes posible". Este ataque no es un hecho aislado; es parte de una estrategia sistemática que parece no tener límites ni escrúpulos.