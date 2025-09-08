Bondarenko desató la ira de las fuerzas del cielo tras la derrota en PBA: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

A menos de 24 horas de la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Bondarenko, diputado bonaerense electo y ex comisario de la Policía, sorprendió al distanciarse del discurso oficialista del partido liderado por Javier Milei. En declaraciones que no pasaron desapercibidas, vinculó la caída electoral con los efectos del modelo económico impulsado por el Gobierno de las fuerzas del cielo.

"Hay que ver cuáles fueron los errores políticos que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente habrá cuestiones que se tienen que modificar ", afirmó Bondarenko en una entrevista radial para la CNN. El diputado electo, una de las principales apuestas de Sebastián Pareja y Karina Milei para la estratégica tercera sección electoral, dejó claro que la autocrítica es necesaria tras la derrota frente a Fuerza Patria, que se impuso por 13 puntos en el distrito más populoso del país.

Maximiliano Bondarenko votó y perdió

Sin embargo, lo que más resonó fueron sus palabras sobre la situación económica y su impacto en la ciudadanía: "No puedo hablar mucho de economía porque soy policía", admitió Bondarenko, pero rápidamente agregó: "Creo que todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes ". En una frase cargada de crudeza, el flamante legislador expresó lo que considera uno de los puntos débiles del modelo libertario: "Para ella, el día 15 ya es fin de mes".

Bondarenko también recordó las palabras iniciales de Milei al asumir: "Nuestro presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar. Hay un camino en el que nos estamos equivocando ".

El ex comisario fue más allá al subrayar la necesidad de escuchar a la sociedad: "El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que empezar a escuchar ", dijo contundentemente desatando una tormenta interna en las filas del partido.

Los militantes más férreos de La Libertad Avanza, que se esconden bajo rarísimos pseudónimos para defenestrar cualquier posición política contraria a la del presidente, empezaron a atacar sin piedad. Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", uno de los referentes más visibles de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo y cercano al consejero presidencial Santiago Caputo, utilizó su cuenta en X para arremeter contra el diputado electo.

El ataque de Daniel Parisini

"El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", escribió enojadísimo.

Otro reconocido troll libertario, SheIby, también se sumó a las críticas: "Bondarenko, ayer diputado electo por LLA, ya le soltó la mano al Presidente. NO PASARON NI 24 HORAS. 'Mi vieja no llega a fin de mes, la economía es un desastre.' ¿Quién lo diría, no?", reaccionó casi como si se hubiera puesto de acuerdo con Parisini.

El incendiario posteo de la cuenta Shelby

Lo que tal vez más dolió para os adentros del espacio de La Libertad Avanza es que Maximiliano Bondarenko no es un actor menor dentro del armado político bonaerense de Javier Milei: su candidatura fue impulsada directamente por Sebastián Pareja y Karina Milei, figuras clave en la estrategia electoral del partido en Buenos Aires. Ahora, con la psicótica granja de trolls en su contra, el policía deberá mover cuidadosamente sus fichas si todavía quiere un espacio de poder dentro del espacio de las fuerzas del cielo.