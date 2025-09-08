Dato no menor: la inflación en CABA es del 1,6% en agosto

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y política tras la derrota electoral del mileísmo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno porteño dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA): la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,6% durante el mes de agosto .

Este dato representa una caída significativa respecto al 2,5% registrado en julio y refleja una acumulación del 20% en lo que va del año . Aunque menor, la cifra no deja de ser preocupante en un país donde los aumentos de precios han sido una constante que erosiona el poder adquisitivo de los y las porteñas. Además, la variación interanual se mantiene elevada, con un 37,4%, lo que evidencia que los desafíos estructurales persisten.

Datos publicados por el IPCBA

Los sectores más afectados por el incremento de precios fueron los servicios y seguros financieros, con un aumento del 5,7%, y el transporte, que registró una suba del 3% .

La salud, otro rubro sensible para los porteños, mostró un incremento del 2,1%, impulsado por el alza en medicamentos y prepagas. En tanto, los gastos relacionados con vivienda, servicios y combustibles crecieron un 1,9% , principalmente debido al ajuste en las tarifas de servicios públicos.

Transporte registró una suba del 3%

Por otro lado, rubros como restaurantes y hoteles (1,2%), alimentos (1%) y educación (1%) mostraron incrementos más moderados. La recreación y cultura también experimentaron una suba del 1,2%. Estas cifras reflejan parcialmente el impacto de la reciente escalada del dólar, que generó tensiones económicas y presiones inflacionarias adicionales.

La publicación de estos datos llega en un momento político delicado, donde las consecuencias de las elecciones primarias empiezan a delinear un nuevo mapa de poder. La derrota de Javier Milei y sus fuerzas del cielo en territorio bonaerense genera movimientos en los mercados financieros, con el dólar como principal protagonista. Aunque la inflación porteña parece haber resistido parcialmente este impacto, los próximos meses serán clave para evaluar cómo se trasladan estas tensiones al bolsillo de los ciudadanos.