Milei no necesita oposición, Lilia Lemoine y Mariano Pérez destruyen lo que queda de LLA

Días atrás se volvió viral una vidente por asegurar que Javier Milei no termina el mandato y renuncia en el mes de octubre. Y la realidad no parece estar tan alejada de las predicciones: Fuerza Patria derrotó a La Libertad Avanza con un amplio margen de diferencia, el presidente hizo berrinche para no hablar y su hermana lo subió al escenario de la oreja; y para completar Lilia Lemoine se cruzó en redes sociales con militantes de su propio partido.

La fuerza hace la unión dice el dicho, pero el oficialismo parece no entender mucho de refranes. Y es que mientras el pueblo se unió en la elecciones bonaerense para dejar en claro que no está a favor del ajuste libertario, el presidente y su séquito están más alejados que nunca: el Jefe de Estado no saludó a uno de ellos mientras a los otros abrazó y besó, así como algunas ausencias marcaron el discurso de la derrota.

Lilia Lemoine desestimó el voto de los bonaerenses y se peleó con su propia gente

Tras conocerse los resultados, Mariano Pérez, acusado de ser un troll de Milei, analizó la campaña y cuestionó que su partido a fin no supo poner funcionarios acorde a los puestos o que separan entusiasmar a la gente: " Era obvio que iba a fracasar ", dijo y acaró que no hace "terrorismo interno" por que lo único que quiere es que le vaya bien a Milei en este país.

Lemoine no dudó en salir a responder al militante: "Che Mariano, no quiero interrumpir tu análisis pero en 2023 la lista de PBA la encabezó (Marcela) Pagano y la militaste con toda la furia", comenzó en un tweet y continuó: "Creo que la bronca de ver a bonaerenses votar para hacer caca en baldes te enoja mucho, como a la mayoría de los argentinos de bien pero...".

Lilia Lemoine ya no distingue la oposición de los suyos: se peleó con trolls libertarios

El discurso de la diputada no hizo más que dejar en descubierto cómo desestima el voto del pueblo La Libertad Avanza, como el oficialismo no se interesó nunca en conocer la realidad del conurbano y como se llenan la boca hablando de gente que no cuenta con sus privilegios y comodidades.... Y, un punto no menor, su obsesión por la diputada Marcela Pagano.

Los usuarios de X salieron a defender a Mariano y poner un freno a las estupideces de la funcionaria: "Lilia te re contra banco, pero Mariano no la metió en las listas a Pagano. Ese mensaje tendría que ser para quienes armaron las listas del 202, con el lechón iraní, la patito, el mogo**** de D' Álesandro y dejo de nombrar porque ya es deprimente. Contra la militancia no por favor", la sentenció un cibernauta.

La respuesta final de Mariano Pérez a Lilia Lemoine

Al parecer Lilia tiene mucho tiempo libre y está al día con todo lo que sea X, y es que salió a contestar nuevamente: " Mariano no es militancia . Tengan cuidado. Aprendan de los errores. Todos tenemos que aprender de los errores", se llenó los dedos de palabras sin sentido porque en sus acciones lejos está aprender de los errores como predica.

Un simple influencer libertario supo razonar más que una persona que ocupa una banca en el Congreso: "Lilia querida, tienes mi número. En este momento lo último que necesitamos es empezar a matarnos en público, la causa es un millón de veces más importante que vos y yo juntos. Cualquier problema lo hablamos por privado, abrazo", le contestó Mariano Pérez.

Lilia Lemoine

Lo ocurrido con Lilia Lemoine no es un episodio aislado, sino el reflejo de un oficialismo que se devora a sí mismo mientras el pueblo le da la espalda en las urnas. Entre insultos a la militancia, desprecio por los votantes y un presidente que no asume derrotas, La Libertad Avanza confirma que la verdadera crisis no está en la oposición, sino en su propia incapacidad para sostener un proyecto político serio.