Bullrich, autora intelectual de la creciente violencia machista: "Si lo pisoteás, se te viene en contra"

En un país donde la violencia de género sigue cobrando las vidas de mujeres y disidencias a diario, las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por el espacio libertario, generaron escozor.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, la funcionaria de La Libertad Avanza atribuyó la ola de femicidios al "desequilibrio generado por el feminismo extremo". En la misma línea, afirmó que los movimientos feministas son responsables de fomentar una lógica que, según ella "termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Patricia Bullrich

Lo dijo claramente: "Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra", expresó la ministra en un intento por justificar la escalada de violencia contra las mujeres.

Estas declaraciones llegan en un contexto alarmante: en los primeros 17 días de octubre, Argentina registró 14 femicidios, un transfemicidio y 14 intentos de femicidio . Además, se contabilizan decenas de denuncias por acoso, amenazas y violencia física hacia mujeres y disidencias.

Entre estos casos destaca el doble femicidio cometido por Pablo Rodríguez Laurta en Córdoba, un hombre vinculado a la organización antifeminista "Varones Unidos", respaldada por sectores libertarios. Sin embargo, Bullrich evitó referirse al caso y a las conexiones ideológicas entre Laurta y su espacio político.

La ministra eligió un escenario conocido por su hostilidad hacia los movimientos sociales y feministas para realizar estas declaraciones. El canal Carajo, conducido por Daniel Parisini, con su nombre de guerra el "Gordo Dan", es un espacio donde se reproducen discursos misóginos y xenófobos, y donde se promueve la represión contra cualquier espacio político que no esté alineado a La Libertad Avanza.

Laurta compartió espacio con Nicolás Márquez y Agustín Laje, ambos muy cercanos al presidente Javier Milei

En este contexto, Bullrich no solo responsabilizó al feminismo de la violencia machista, sino que también reforzó una narrativa que minimiza el impacto estructural del patriarcado y la desigualdad de género, tal como lo hacen sus aliado más férreos desde el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona pero también el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez (denunciado por abusar sexualmente a su hija menor de edad) y el embanderado dela batalla cultural, Agustín Laje.

El caso de Laurta es emblemático. Este hombre, vinculado ideológicamente a grupos antifeministas y libertarios, asesinó brutalmente a su expareja y a su cuñada, secuestrando además al hijo pequeño de una de ellas. Las conexiones entre Laurta y sectores políticos afines a La Libertad Avanza deberían haber sido motivo de reflexión para Bullrich y su espacio. No obstante, la ministra optó por el silencio frente a este caso concreto, mientras desviaba el foco hacia una supuesta "radicalización feminista".

La lucha feminista tendrá su escenario en las calles del microcentro porteño

Desde que el gobierno de La libertad Avanza asumió, todos y cada uno de sus funcionarios se encargaron de pasar la motosierra por las políticas de género que buscaban salvaguardar a mujeres y disidencias de la violencia machista que ahora se expresa desde el Poder Ejecutivo. Y, en lugar de abordar las causas estructurales de esta violencia —como el machismo arraigado, la falta de políticas públicas efectivas y el sistema judicial ineficiente—, la ministra optó por responsabilizar a las víctimas y a quienes luchan por transformar esta realidad.

En un país donde cada 36 horas una mujer es asesinada por razones vinculadas al género, las palabras de Patricia Bullrich reflejan la responsabilidad política que tiene el gobierno de Javier Miele frente a la escalada de violencia contra las mujeres en sólo dos años. Sus palabras no solo son irresponsables, sino que contribuyen a perpetuar una cultura de impunidad y desprotección hacia las identidades feminizadas.