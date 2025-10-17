Cinthia Fernández expuso las condiciones que pidió Karen Reichardt para una entrevista: nada de Espert

La campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires no da pie con bola. Al escándalo de José Luis Espert y el financiamiento narco de su campaña de 2019, que derivó en su renuncia como candidato, ahora se suma el flojo desempeño público de la segunda en la lista a diputados nacionales libertarios, Karen Reichardt, quien no sólo quedó expuesta por sus declaraciones en entrevistas, sino que también sale golpeada de los reportajes que no da porque no aceptan sus demandas.

"La señorita empezó a poner condiciones. Imaginate si no puede debatir conmigo, cómo va a debatir en el Congreso", ironizó Cinthia Fernández al aire de Carnaval Stream, en relación a lo planteado por la ex Brigada Cola para ser entrevistada por el equipo de Fractura expuesta, el programa que conduce Mariana Brey.

"La señorita hizo un pedido exclusivo: 'Chicos, yo no quiero que me hagan preguntas incómodas, no quiero confrontar, no quiero peleas, ni que me pregunten de Espert y la la'", reveló la ex de Matías Defederico. "Entonces hay que hacer una entrevista chupándole las medias a la señorita Karen Reichardt", cuestionó enseguida.

Sorprendida por la sinceridad inconsulta de Fernández, la conductora le preguntó si le habían permitido contar lo que había contado. "No, no está autorizado. Pero si me echan tengan huevos porque me siento en otro programa y digo lo mismo", lanzó Cinthia sin ponerse colorada.

Cinthia Fernández expuso los pedidos de Reichardt.

Fernández aclaró que "la gente que trae a Karen" le pidió que no haya peleas. "Es una laburante. Si se pican a mí me matan", leyó que le escribieron de parte del equipo de la candidata. Más allá de la exposición por parte de la panelista, es un hecho que esta realidad surge de arriba hacia abajo y que es Reichardt la que no está en condiciones de dar un debate político serio.

La dificultad de la candidata para las apariciones públicas se evidenció a partir de la entrevista que le realizaron en Radio Rivadavia. Allí aseguró que quienes no votan a LLA. "La persona que te dice 'yo voto al peronismo o al kirchnerismo' va con problemas", alegó durante el reportaje. "No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro ", profundizó más adelante.

El descargo de Karen Reichardt tras el papelón en Radio Rivadavia, donde describió al peronismo como una "enfermedad mental".

Luego de ser cruzada por los entrevistadores que le repreguntaron alrededor de la definición, Reichardt intentó desdecirse. "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara", explicó. Ya era demasiado tarde, porque el repudio contra sus declaraciones creció rápidamente.

Karen Reichardt, a su vez, intentó acusar a los periodistas de manipular lo que había dicho, cuando esto no fue así bajo ningún punto de vista. "¿Por qué ponen títulos en las notas que no dije? ¡Acá está lo que decía la gente! Esta nota fue hoy a la tarde por Radio Rivadavia. Tuve la mejor intención, pero bueh", escribió en un posteo en el que dejó capturas de los insultos de los trolls libertarios a los periodistas que la entrevistaron.