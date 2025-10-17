Milei defendió su plan económico, anunció reformas regresivas y volvió a responder con evasivas: "¿Cómo quiere que lo arregle?"

De vuelta de su viaje a Estados Unidos y de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, Javier Milei reapareció una vez más con un discurso que mezcla grandilocuencia, negación de la realidad y un tono cada vez más mesiánico. En una entrevista con Esteban Trebucq en LN+, el mandatario libertario se presentó como el líder de un cambio "histórico" y aseguró que, pese a los índices de pobreza y la caída del poder adquisitivo, el país "va en la dirección correcta". "El mayor esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos, en distintas medidas. Pero esto es un esfuerzo que toda la sociedad se ha comprometido en un cambio de rumbo", dijo.

Pero al igual que la entrevista con Eduardo Feinmann, volvió a ensayar una frase que generó rechazo incluso entre algunos de sus seguidores: "¿Cómo quiere que lo arregle?", respondió cuando el periodista le planteó que la gente no llega a fin de mes. El presidente intentó relativizar la crisis social: "Es horrible tener 30% de pobres, es horrible. ¿Pero sabés qué? Vamos en la dirección correcta. Hoy hay 6 millones de personas que antes no comían, que hoy sí comen, que salieron de la indigencia".

Fiel a su estilo, Milei volvió a prometer un futuro esplendoroso: "En 7 años nos podemos parecer a España, en 15 años a Alemania, en 25 o 30 años a Estados Unidos; en 40 años ser el país más rico del mundo". Y ensayó una metáfora para presentarse como un visionario incomprendido: "Estamos sembrando, plantando las semillas de un árbol que va a dar sombra a nuestros hijos y a nuestros nietos". El mandatario también aprovechó para autoproclamarse como el conductor de un proceso exitoso.

En ese sentido, insistió en enumerar sus logros como presidente: "Sacamos 12 millones de personas de la pobreza, sacamos 6 millones de personas de la indigencia. Baja la inflación, baja la inseguridad, 9.000 piquetes a cero, los menores índices de criminalidad de la historia. La mayor incautación de droga de la historia. Entonces, la dirección es la correcta". Cabe destacar que casi ninguna de esas afirmaciones cuenta con respaldo en las estadísticas oficiales.

Diego Santilli, Javier Milei y Karen Reichardt

En cuanto a las medidas que pretende impulsar, Milei adelantó que su gobierno "planea una reforma tributaria" y "una reforma laboral". Según explicó, busca "bajar 20 impuestos" y "actualizar leyes laborales anacrónicas", en lo que se perfila como una ofensiva sobre los derechos de los trabajadores. "Si la mitad de los trabajadores está en el segmento informal, algo anda mal", justificó, omitiendo que esa informalidad creció justamente durante su gestión.

Respecto de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente sostuvo que "el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora", y volvió a cargar contra la oposición: "Hay un consenso, sacando a los tira piedras, o sea sacando a los neandertals... el kirchnerismo, que son básicamente la máquina de impedir". Sobre los posibles cambios en el gabinete, evitó confirmar si Santiago Caputo ocupará un rol más relevante, aunque lo elogió abiertamente.

En pocas palabras, advirtió que "no se adelantan ni los nombres ni los cambios". "La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo", remarcó el presidente al aire por LN+. También descartó una nueva reunión con Mauricio Macri y descalificó de plano a Axel Kicillof: "Yo creo que Kicillof es parte del problema, no de la solución. Digo, un comunista no es parte de la solución, es parte del problema".

Javier Milei y Donald Trump

En relación con la interna bonaerense de La Libertad Avanza, Milei destacó la campaña de Diego Santilli y Karen Reichardt -que viene de asegurar votar al kirchnerismo es una "enfermedad mental"- tras la salida de José Luis Espert, a quien definió como víctima de "una operación": "Se corrió, dio un paso al costado, un gesto de grandeza".