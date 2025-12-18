Bullrich jugó a meter presión a los líderes de la CGT: "Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas"

Faltan pocas horas para que los y las trabajadoras organizadas tomen las calles en medio de un clima político caldeado por el debate en el Senado sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza; la Confederación General del Trabajo (CGT) organizó una masiva movilización en Plaza de Mayo.

Es en este contexto en el que la senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich habló en la previa con los medios de comunicación y dejó claro que no le temblará el pulso en cuanto a la activación del protocolo antipiquetes que ella misma diseñó pero que ahora está en manos de su sucesora Alejandra Monteoliva.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

Antes de ingresar al Congreso este jueves, Bullrich se refirió a la movilización y emitió un mensaje que algunos interpretaron como una advertencia: "La manifestación de la CGT va a ser hacia la Plaza de Mayo, ayer hablé con sus líderes, me dijeron que ellos van a ir pacíficamente. Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas ", expresó la senadora en declaraciones a la prensa, como una amenaza velada hacia los manifestantes.

La exministra confirmó que se reunió con los principales líderes de la CGT, quienes le transmitieron su rechazo al proyecto de reforma laboral: "Yo los había llamado, dijeron que querían venir después de la marcha, pero finalmente vinieron ayer y transmitieron su oposición en general a la ley. Ya lo sabíamos pero es bueno escucharlos ", señaló Bullrich, quien actualmente preside el bloque La Libertad Avanza en el Senado.

Trabajar es tu derecho. Si te amenazan u obligan a marchar, denunciá al 134.



Anónimo. Gratis. 24 hs.



La libertad no se negocia. pic.twitter.com/f1eyjssNpg — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 18, 2025

Por su parte, desde la CGT trabajaron intensamente para garantizar que la movilización se desarrolle sin incidentes. Según fuentes cercanas al triunvirato que lidera la central obrera, compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, se tomaron medidas específicas para evitar infiltrados o episodios de violencia. "El derecho a manifestarse es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas", enfatizó un comunicado oficial de la CGT.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, lanzó los ya tradicionales mensajes en redes sociales advirtiendo contra posibles presiones o amenazas relacionadas con la marcha.. "Trabajar es tu derecho", dice una imagen difundida, acompañada del mensaje: "Si elegís trabajar y te amenazan para que no lo hagas, o te obligan a marchar contra tu voluntad, denunciá a la línea 134. Es anónima, gratuita y funciona las 24 horas. La libertad no se negocia ".

La nueva CGT desafía a Milei