Entre promesas de inflación cero y show militante: Milei pronosticó precios en "cero coma algo" mientras defendió su gestión en mameluco

El presidente Javier Milei volvió a pronosticar un futuro sin inflación mientras el presente sigue marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste. Durante una participación de más de tres horas en el streaming Carajo, el canal de YouTube que encabeza Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", el mandatario afirmó que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", luego de destacar que "corría a 17.000% y ahora está en 24%" anual. "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", prometió Milei, quien llegó vestido con su ya habitual mameluco de YPF.

Al mismo tiempo, sostuvo que "lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista" y que el IPC "tarda un poco más" en reflejar la baja. Según el Presidente, el retraso se explica por "el sobrante monetario", la emisión pasada, el cepo y quienes "quieren controlar los precios en las góndolas", a quienes llegó a comparar de forma despectiva con "simios". Las afirmaciones se dieron en un clima de acto partidario.

En la puerta del estudio hubo una importante concentración de militantes de las llamadas "Fuerzas del Cielo", con escenario montado sobre la calle, y dentro del lugar se vieron figuras cercanas al oficialismo como Agustín Laje y el cineasta Diego Recalde. En ese marco, Milei celebró la victoria electoral de La Libertad Avanza en octubre y aseguró que "sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta", para luego insistir en que, si su cara hubiese estado en la boleta, habrían llegado al 50%.

Como ya es habitual, el Presidente volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por generar incertidumbre antes de las elecciones a través de lo que denomina "riesgo kuka". "Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana. Si no hay mañana no tiene sentido invertir", sostuvo, y explicó que "mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país". Según Milei, tras la elección "el riesgo kuka se desplomó", confirmando -a su entender- la validez de su programa económico.

En materia internacional, el mandatario volvió a destacar el respaldo de Estados Unidos y el rol de Donald Trump y de funcionarios de ese país, y negó que el plan económico se sostenga sólo por ayuda externa. "No nos van a dar una mano si nos estamos viniendo abajo", dijo, al tiempo que acusó a "los socios de la casta" de querer que "todo reventara aun cuando eso perjudique a la mayoría de los argentinos".

Milei también defendió la compra de aviones F-16 a Dinamarca y rechazó las críticas por el gasto militar. "No tienen que ver con conflictos bélicos sino con combatir al terrorismo y al narcotráfico", afirmó. En esa línea, elogió al ex ministro de Defensa Luis Petri, a quien calificó como "súper ministro", y celebró la designación del teniente general Carlos Alberto Presti al frente de la cartera. "Es increíble, ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza", ironizó frente a los cuestionamientos.

En el plano interno, el Presidente ratificó el paquete de reformas enviado al Congreso y la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde el Gobierno busca avanzar con cambios laborales, previsionales y penales. "La gestión tiene dos alas, una que tiene que ver con la coyuntura y otra con el crecimiento", explicó, y defendió el ajuste como condición necesaria para bajar la inflación y "sacarle el pie de encima a la gente" con los impuestos.

También elogió el rol de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de su sucesora Alejandra Monteoliva, al asegurar que "sin orden no hay progreso". Pese a insistir en que "es falso que no nos importan los pobres", Milei volvió a responsabilizar al Estado y a los impuestos por la situación social. "La gente está en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más Estado, más impuestos y más robo", lanzó, mientras defendía la idea de que "los países más libres son los más ricos y que menos pobres tienen".

Lo cierto es que el tono técnico se mezcló con momentos de show. Con música de los Rolling Stones de fondo, Milei apareció vestido con un mameluco de YPF y bromeó sobre su vestimenta cotidiana. "YPF me regaló 14 mamelucos, uso dos por día", contó, antes de prometer regalarle uno a un seguidor que se volvió viral por su parecido físico con él. Entre risas, relató incluso que viajó a Noruega "en mameluco" por no haber tenido tiempo de cambiarse.