Milei volvió a atacar a Lali Espósito y convirtió la "batalla cultural" en un show de descalificaciones: "Es una MUNIPA"

El presidente Javier Milei volvió a cargar públicamente contra Lali Espósito y profundizó una confrontación que ya dejó de ser anecdótica para convertirse en parte central de su discurso político-cultural. Lo hizo durante una participación de más de tres horas en el streaming Carajo, el canal de YouTube que conduce Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", donde mezcló pronósticos económicos, ataques al kirchnerismo y una nueva embestida personal contra la artista. "Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo", afirmó Milei, quien apareció vestido con su ya tradicional mameluco de YPF.

Segundos después, el mandatario lanzó una definición que desató una nueva polémica: "Eso también es batalla cultural, porque todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte. Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un empleado público, sos un MUNIPA a gran escala y sos un elemento de propaganda si te dedicás abiertamente a hacer política".

Las palabras del Presidente no fueron un exabrupto aislado, sino parte de una narrativa insistente que busca desacreditar a artistas críticos del Gobierno presentándolos como beneficiarios del Estado. La descalificación llegó, además, en el mismo momento en que Milei volvía a prometer que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", pese a que el presente económico sigue marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el impacto del ajuste sobre amplios sectores de la población.

El contraste fue inmediato y evidente. Mientras el jefe de Estado hablaba de "batalla cultural" desde un estudio de streaming rodeado de militantes propios, el estadio José Amalfitani se convertía en una verdadera olla a presión el día anterior. A las 21:39, tras varios minutos de oscuridad y expectativa, una explosión de sonido anunció la salida de Lali al escenario, con una puesta impactante y una multitud que la acompañó desde el primer segundo.

Lali Espósito llenó su quinto Vélez

La artista se convirtió esa noche en la primera mujer en agotar cinco Vélez en un mismo año, un récord que habla de convocatoria, vigencia y autonomía artística. "Gracias por este quinto Vélez del año. No puedo creer que estoy viendo esto lleno una vez más", dijo Lali, visiblemente emocionada, mientras dominaba al público con la soltura de una show-woman consagrada. Entre tema y tema, el estadio coreó con fuerza un cántico que ya se volvió habitual: "El que no salta votó a Milei", una postal que grafica hasta qué punto el enfrentamiento planteado por el Presidente encontró una respuesta simbólica desde la cultura popular.

El show fue un despliegue de alto nivel, con banda, bailarines y una estética que combinó provocación, diversidad y cruces generacionales. El "pogo lalero" estalló con la aparición sorpresiva de Dillom para una versión demoledora de "33", y alcanzó otro pico cuando Moria Casán subió al escenario para "Quiénes Son?". El momento más emotivo llegó con Sandra Mihanovich interpretando "Soy lo que soy", en una celebración explícita de la diversidad y la libertad de expresión.

El recital, de casi tres horas, recorrió la carrera de Lali con eje en su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, y dejó uno de sus momentos más políticos sobre el final. Antes de cantar "Fanático", el tema que muchos leen como una respuesta directa a Milei, la artista pidió dejar de comparar y enfrentar a las mujeres de la industria: "Dejen de comparar a las artistas nacionales, todas hicieron cosas increíbles. Muchas hicieron shows que ningún varón hizo".