Milei banalizó la violencia estatal y se burló de los manifestantes en el Congreso: "Estamos bañando gente"

El presidente Javier Milei volvió a ensayar un pronóstico optimista sobre el rumbo económico mientras el presente sigue marcado por la pérdida del poder adquisitivo y un ajuste que recae con especial crudeza sobre los sectores más vulnerables. Durante una participación de más de tres horas en el streaming Carajo, el canal de YouTube que encabeza Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", el mandatario aseguró que para agosto de 2026 "la inflación va a ir a cero", luego de remarcar que "corría a 17.000% y ahora está en 24%" anual. Sin embargo, entre tecnicismos económicos, ataques al kirchnerismo y nuevas referencias despectivas hacia Lali Espósito, Milei dejó una de las frases más polémicas de la jornada al referirse al uso del camión hidrante de la Policía Federal en las protestas sociales.

Sin ir más lejos, el Presidente desató las carcajadas de todo el entorno que lo acompañaba en el streaming y lanzó entre risas: "Todos los genios de la defensa de los trabajadores ninguno laburó en su vida, como los de ahora. No saben lo que es trabajar, bañarse tampoco, por eso cuando aparece la caprichosa... Hoy hablé con la ministro (de Seguridad, Alejandra Monteoliva) y me dijo 'ya hicimos una descarga', y dije: ah bueno, estamos bañando gente"

La liviandad con la que Milei se refirió a la represión no fue un detalle menor ni una humorada aislada. Ese mismo día, como ocurre cada miércoles, el aparato de fuerza del Estado volvió a desplegarse frente al Congreso de la Nación para contener y dispersar una protesta de jubilados. Las Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva, respondieron con palos, gas pimienta, gases lacrimógenos y camiones hidrantes a la movilización de adultos mayores que reclamaban aumento de haberes, restitución de medicamentos y una nueva fórmula previsional.

Los manifestantes se enfrentaron a empujones con efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería, apostados para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. El uso del camión hidrante para desalentar la marcha se sumó a una postal que comienza a naturalizarse: jubilados reprimidos por exigir condiciones mínimas de subsistencia. Se trata, además, de uno de los sectores sobre los que más recayó el peso del ajuste libertario, junto con salud, educación, ciencia y discapacidad, en una avanzada que dista mucho de aquella "casta" sobre la que Milei prometió hacer caer la motosierra.

Represión en Congreso

Vulnerados en derechos básicos y con serias dificultades para satisfacer necesidades elementales, miles de jubilados se ven empujados a una situación límite, obligados a elegir entre comer o comprar medicamentos. Reclaman una recomposición mínima de haberes que les permita transitar con dignidad una etapa de la vida ya marcada por la precariedad. Lejos de atender esos reclamos, el Gobierno profundiza un discurso de desprecio que se traduce tanto en decisiones económicas como en el uso sistemático de la represión. La banalización de la violencia estatal tuvo, además, un correlato político inmediato.

La diputada Lilia Lemoine, envalentonada por los dichos de Milei en Carajo, publicó un video de la represión de la Policía Federal utilizando camiones hidrantes, acompañado por un posteo irónico: "Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción... y en vez de abrir una botella me tirás con La Cariñosa!". Ante la advertencia de una usuaria que le respondió que "todo vuelve y pega donde más duele", la legisladora redobló la apuesta: "Por eso estás sufriendo tanto kumpa. Nos robaron durante DECADAS y la peor parte: nos hacían sentir mala persona si nos quejábamos. Esto que te pasa es el reflejo de lo que sembraste".

El polémico posteo de Lilia Lemoine

Entre promesas de inflación cero, risas en un streaming y celebraciones de la represión, el Gobierno de Milei consolida un clima en el que la violencia institucional no solo se ejerce, sino que se justifica y se festeja. Mientras el Presidente pronostica un futuro virtuoso, el presente exhibe una realidad mucho más cruda: jubilados golpeados y mojados por reclamar lo básico, y un poder político que elige burlarse antes que dar respuestas.