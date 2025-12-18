La lucha en las calles: la CGT, las CTA y los gremios combativos se movilizan contra la reforma laboral

Luego de una jornada en la que volvieron a reprimir a las y los jubilados que protestan todos los miércoles, las organizaciones gremiales que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y otro conjunto de sindicatos y comisiones internas combativas, marcharán esta tarde desde distintos puntos al Congreso Nacional, donde realizarán un acto en repudio a las intenciones precarizadoras del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La CGT fue la última en plegarse a la convocatoria, luego de que la semana pasada se cortaran los canales de diálogo de los que había sido parte en el Consejo de Mayo, espacio multisectorial institucional que diagramó el proyecto de reforma laboral, que integró en casi toda su existencia el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.

Martínez, a la izquierda, en el último encuentro del Consejo de Mayo, antes de pegar el faltazo a la reunión final

Aunque en los hechos que sea la última central en sumarse a la protesta no quiere decir que sea menos importante porque todos los integrantes de la manifestación confían en la capacidad de convocatoria de la CGT, el gigante dormido que puede cambiar el destino de la clase trabajadora argentina si se decide a enfrentar las decisiones del gobierno de Javier Milei y sus aliados.

"Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual", advirtió Martínez ante la prensa, luego de ausentarse al Consejo de Mayo. El dirigente reveló que en el borrador de la reforma "hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores".

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

En ese sentido, desde la central que conduce el triunvirato de Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, consideraron en un comunicado emitido que "el derecho a manifestarse es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas". Según fuentes internas esperan que la convocatoria de hoy supere a las 100 mil personas, ya que hasta gremios con los que están enfrentados como la Unión Tranviaria Automotor (UTA) garantizó su participación.

La concentración de la CGT será frente a la Casa Rosada a las 15, donde armaron un escenario. La CTA Autónoma también convocó, pero se concentrará desde más temprano a la altura de Diagonal Norte y San Martín, junto a la columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Todos a Plaza de Mayo. Contra la reforma laboral del gobierno de Milei y sus aliados políticos y empresariales. En defensa de un país con trabajo digno, protección y justicia social para todos y todas", expresaron en un comunicado.

Docentes de Ademys en lucha

En la Plaza de Mayo también estarán las organizaciones gremiales combativas como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), los docentes porteños de ADEMYS y los ferroviarios de la Línea Sarmiento que conduce Rubén "El Pollo" Sobrero. A pocas cuadras de ahí, en Avenida de Mayo y Tacuarí, estará el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desde las 14, que contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Más allá de los distintos espacios de convocatoria, se espera un gigante despliegue de las fuerzas represivas que conduce la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que ayer debutó lanzándole agua a las y los jubilados. Según denunciaron, el líquido que salía de "la cariñosa", como llama Milei al camión hidrante, tenía productos químicos que hacían que su contacto sea más doloroso.

Una gran movilización sobre la Plaza de los Dos Congresos.

La magnitud de la movilización será determinante para saber si las provocaciones alrededor de la represión que tanto Milei como su diputada nacional Lilia Lemoine lanzaron pueden hacerle frente a la movilización organizada de un movimiento obrero argentino que, si bien está dormido, en otros momentos supo poner con la lucha las intenciones de los trabajadores por delante de las políticas de ajuste.