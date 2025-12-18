Presupuesto 2026: el Gobierno logró la media sanción, pero la oposición le volteó el capítulo más sensible del proyecto

En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota política de peso: la oposición logró rechazar el capítulo XI, donde el Gobierno había concentrado el polémico artículo 75, que pretendía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario. El texto avanzó en términos generales con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, pero llegó mutilado al Senado, sin el corazón del ajuste que la Casa Rosada intentó imponer por la ventana.

La maniobra oficialista quedó expuesta en la votación en particular. El capítulo XI fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones, un revés celebrado con euforia por toda la oposición y admitido en voz baja como una "catástrofe" por los libertarios. El impacto fue tal que, en los pasillos del Congreso, comenzó a circular incluso la hipótesis de un eventual veto presidencial al Presupuesto completo.

Para alcanzar la mayoría en general, La Libertad Avanza logró sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas provinciales, además del respaldo de gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada, como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Marcelo Orrego. Pero esa mayoría se mostró frágil cuando llegó la hora de convalidar el paquete más regresivo del proyecto.

El artículo 75 no sólo avanzaba sobre derechos sensibles: también incluía la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y las Asignaciones Familiares, la restricción del régimen de zona fría y cambios en el financiamiento del Poder Judicial. A último momento, y a pedido del PRO, el oficialismo incorporó además en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, junto con la transferencia de más de 21 mil millones de pesos al Consejo de la Magistratura. Todo quedó sin efecto tras el rechazo del capítulo completo.

Las Leyes de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad no serán derogadas

La estrategia fue leída por la oposición como una extorsión política. "Es una extorsión", denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que quienes acompañaran el artículo 75 estarían "violando la ley de administración financiera". En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado para blindar el capítulo cuestionado y lo calificó directamente como una "perversidad". "Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar", acusó, y fue más allá al señalar que se buscaba condicionar a la Justicia: "Ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial. ¡Son unos chantas!".

Desde el oficialismo, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici salió al cruce con gritos e insultos. "¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!", lanzó, antes de agregar: "Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa". Las acusaciones se multiplicaron. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, sostuvo que el Gobierno se "recontra cagó en la gente" y apuntó directamente contra el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, a quien definió como el "campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente". "Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!", disparó.

El debate dejó al desnudo las contradicciones de varios aliados. El diputado santacruceño José Luis Garrido reconoció que votaría a favor del capítulo pese a no estar de acuerdo con la derogación de las leyes de Discapacidad ni de financiamiento universitario, ni con la quita del régimen de zona fría. "Las salvedades no te salvan", le respondió Cecilia Moreau desde su banca. Martín Lousteau también marcó lo inédito de la situación: "Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo". Y agregó, con dureza: "Hay algunos que se lavan las conciencias, que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Incluso dentro del radicalismo aliado aparecieron fisuras. Karina Banfi advirtió que "no pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere" y calificó la maniobra como "extorsiva". Nicolás Massot, por su parte, planteó que el debate de fondo es si puede haber libertad sin igualdad, y cuestionó que el Gobierno diga que no hay dinero mientras sí lo hubo para bajar Bienes Personales, impulsar blanqueos y sostener un dólar barato.

En defensa del proyecto, el jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni remarcó el "equilibrio fiscal" como "piedra angular" del programa de Milei. "Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal", sostuvo, y prometió que el presupuesto aprobado "le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos". Sin embargo, las proyecciones macroeconómicas -crecimiento del 5%, inflación del 10,1% y dólar a $1.423 para diciembre de 2026- fueron puestas en duda incluso por aliados como Miguel Pichetto, que las calificó de subestimadas y cuestionó la política de importaciones.

El oficialismo logró aprobar el Presupuesto en Diputados

Mientras dentro del recinto se acumulaban las denuncias por negociaciones frenéticas, reparto discrecional de ATN y concesiones a cambio de votos, afuera del Congreso se desarrollaban protestas contra el ajuste. Desde la izquierda, Romina Del Plá advirtió que el Gobierno apura este paquete de leyes "porque sabe que tiene tiempo contado". "El tan mentado equilibrio fiscal es falso", sentenció. La media sanción del Presupuesto 2026 llegó así atravesada por una derrota política clave. El Gobierno logró aprobar el texto en general, pero no pudo imponer el ajuste más duro ni derogar derechos sensibles. El intento de colar reformas "entre gallos y medianoche" terminó exhibiendo un oficialismo dependiente de negociaciones opacas, aliados volátiles y un Congreso que, al menos esta vez, le puso un freno a la motosierra.