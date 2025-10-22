Bullrich pidió votos para La Libertad Avanza y advirtió que "no habrá una tercera oportunidad" contra el kirchnerismo

A días de las elecciones legislativas nacionales, Patricia Bullrich reforzó su rol de garante del proyecto libertario. En una entrevista con LN+, la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza pidió abiertamente el voto para el oficialismo y advirtió que "no va a haber una tercera oportunidad" contra el kirchnerismo. Con un tono que mezcló amenaza y consigna de campaña, afirmó: "Estoy sintiendo que dicen que tuvieron una primera oportunidad con (Mauricio) Macri y están teniendo una segunda con (Javier) Milei, y no quieren dejarla pasar. No va a haber una tercera oportunidad. Quieren jugar ahora el cambio del país".

La funcionaria, una de las aliadas más activas del Presidente, señaló que -bajo su opinión- este domingo irá a votar mucha más gente e insistió en que la continuidad del gobierno es clave para profundizar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023. "Necesitamos parar la pelota", sostuvo Bullrich, al reconocer las trabas que el Ejecutivo encontró en el Congreso durante el primer tramo de gestión. Por eso, pidió que el oficialismo obtenga más apoyo legislativo para "lograr en esta segunda etapa reformas estructurales". El diagnóstico que trazó sobre el Parlamento fue lapidario: calificó al recinto como "una bomba atómica contra el Gobierno".

En ese sentido, la ministra remarcó que esta supuesta bomba "generó una enorme inestabilidad e incertidumbre", justificando así el enfrentamiento constante entre el oficialismo y los bloques opositores. En ese sentido, la ministra dejó en claro que su intención, de llegar al Senado, será "meter los goles" y no "ir de arquero", en referencia a su voluntad de impulsar proyectos del Ejecutivo. Consultada por el vínculo con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel -distanciada de Milei desde hace más de un año-, Bullrich optó por un tono institucional: "Voy a tener un diálogo institucional".

Según explicó, es "necesario que el Congreso no sea un lugar donde todos los días nos metan un gol". Sin embargo, descartó cualquier aspiración a ocupar la vicepresidencia del cuerpo y señaló que "en ningún momento hablamos de cargos". En una estrategia discursiva ya habitual en el oficialismo, Bullrich volvió a reducir el mapa político al enfrentamiento entre "cambio" y "kirchnerismo". "En todo el país tenemos un solo adversario, que es el kirchnerismo", afirmó, aunque también reconoció que "hay un montón de sectores que terminaron votando junto al kirchnerismo" y a los que, según dijo, La Libertad Avanza debe "ir a buscar" para aprobar nuevas leyes.

Patricia Bullrich

Las declaraciones también sirvieron para consolidar públicamente la alianza entre Milei y Mauricio Macri, que ella definió sin ambigüedades: "Mauricio Macri y Javier Milei han hablado de una integración. Es una decisión que toma el Presidente y hoy lo estamos porque estamos participando en una lista en común". Incluso, justificó esa fusión ideológica: "Sí, estamos integrados, si somos lo mismo, porque yo también vengo de ahí, me siento parte de eso". "El domingo lo que está en juego es si avanzamos con los cambios o retrocedemos a un país que en el 2023 estuvo realmente al borde de una crisis inflacionaria", sentenció la ministra.