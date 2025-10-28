Crece la interna libertaria: el cineasta favorito de Milei acusó a Villarruel de "cerrar una escuela para votar sola"

El clima de euforia por la victoria electoral de La Libertad Avanza se vio opacado por un nuevo capítulo en la interna del oficialismo. El cineasta y funcionario nacional Santiago Oria -uno de los hombres más cercanos a Javier y Karina Milei- acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber ordenado cerrar la escuela donde debía votar "para estar ella sola". "Más casta y alta política no se consigue. Nunca visto. Dudo de su legalidad. Cuanta diferencia", escribió Oria en su cuenta de X.

La denuncia de Santiago Oria

En la publicación, comparó el accionar de Villarruel con el del presidente. "Mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas más importantes de Argentina, Victoria Villarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar", lanzó el cineasta en un mensaje que rápidamente se viralizó. Desde el entorno de la vicepresidenta salieron a desmentir las versiones y remarcaron que la denuncia de Oria es "falsa y malintencionada". "La escuela no se cerró", afirmaron. De hecho, aclararon que Villarruel ingresó al Instituto Cristo Rey de Caseros en auto a pedido de su custodia.

Sin embargo, insistieron en que luego entró al establecimiento como cualquier otro elector. Para sostener su versión, difundieron las fotos que circularon el domingo, donde se la ve depositando su voto en la urna y tomándose imágenes con otros vecinos que también participaban del acto electoral. Según los videos registrados por distintos medios, la vicepresidenta llegó al colegio durante la tarde, en medio de un fuerte operativo de seguridad, y evitó el contacto con la prensa. No hubo imágenes oficiales de su ingreso hasta horas más tarde, cuando su equipo de comunicación difundió fotografías tomadas dentro del lugar de votación.

Victoria Villarruel votando

El contraste con la imagen del presidente no pasó inadvertido para los seguidores libertarios. Javier Milei votó en la UTN del barrio de Almagro, como es habitual, acompañado por su hermana Karina, por Oria y por el influencer Iñaki Gutiérrez, quien registró cada paso de la jornada. A pesar del despliegue de seguridad, el mandatario fue visto haciendo la fila para emitir su voto y recibió muestras de apoyo de los vecinos. Lo cierto es que el gesto de Oria no es casual y se enmarca en la evidente fractura que atraviesa al oficialismo desde hace meses. La ausencia de Villarruel en los festejos de la noche del domingo, a diferencia de lo ocurrido tras la victoria presidencial de 2023, no hizo más que reforzar las versiones de distanciamiento entre el Presidente y su vice, cuya relación se encuentra prácticamente quebrada.