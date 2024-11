Bullrich "reflexionó" contra la prensa, mientras su gestión confunde talco con cocaína y detiene periodistas por error

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó una publicación en redes sociales a partir de la victoria en Estados Unidos (EE.UU) de Donald Trump, en la cual atacó a los medios de comunicación, cuestionó a las encuestas como método para medir la realidad, defendió al capitalismo como sistema productivo y aseguró que "liderazgos fuertes y provocadores y el nacionalismo inteligente superan los nuevos derechos promovidos por la izquierda". Mientras tanto, su gestión tuvo 21 días preso a una persona inocente por confundir talco con cocaína y detuvo a un periodista tucumano por un error de papeles. Incluso, lo acusó de pedofilia cuando era inocente.

"Los periodistas ya no son el cuarto poder: Se acabaron las narrativas de los grandes medios", fue el primer punto del posteo que Bullrich tituló como "reflexiones". Las palabras, lejos de parecer un análisis inocente, fueron interpretados como un ataque a la libertad de prensa por parte de la persona que dirige el trabajo de las fuerzas de seguridad en todo el país.

Patricia Bullrich "reflexionó" contra la libertad de prensa.

A su vez, la funcionaria siguió su interpretación a partir de la victoria republicana y cuestionó los métodos para interpretar el voto de la población en todo el planeta. "Las encuestas ya no sirven como diagnóstico ni como termómetro: Los métodos conocidos de medición de opinión pública quedaron atrás, ya no tienen capacidad de predecir el sentir del electorado", afirmó.

Además, las tesis de la ex montonera también sumaron un poco de profundidad en otras áreas además de la política propiamente dicha. "'Es la economía, estúpido': No hay nada que supere el peso de la economía. El bolsillo sigue siendo el factor clave para la mayoría de los votantes", soltó Bullrich en el tercer punto de sus afirmaciones. En ese sentido, aseguró que "el capitalismo sigue vivito y coleando" y "sigue siendo la estructura económica predominante y atractiva".

Ante una multitud de seguidores en su búnker, Trump anunció que "tuvimos una victoria política histórica".

Al igual que todas las sentencias anteriores, que carecen de cualquier sustentación científica más que la propia apreciación personal de la ex ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, también dejó una en relación a uno de los principales problemas del primer mundo: " Los inmigrantes disfrutan del capitalismo cuando empiezan a trabajar: Encuentran en el sistema capitalista oportunidades que valoran y disfrutan".



Luego de estas cinco posiciones, la sexta tuvo mucho más sentido. "Los liderazgos fuertes y provocadores y el nacionalismo inteligente superan los nuevos derechos promovidos por la izquierda", lanzó. Un análisis especulativo que se basa en la victoria de Trump y hasta probablemente la de Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei.

Al mismo tiempo, la realidad de su gestión deja mucho que desear y la expone en situaciones más que repudiables. "El talco siempre se confunde con cocaína", explicó la ministra luego de ser cuestionada por el hombre que pasó 21 días detenido por error en Mendoza, porque las fuerzas de seguridad confundieron ambos polvos blancos. "Las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo y lamentablemente hasta que no se comprobó lo dejaron preso, pero eso es una orden judicial", añadió después.

Tampoco hay que irse tan atrás para encontrar otro tremendo horror de la gestión de Seguridad. El último domingo, en el marco del partido entre San Martín de Tucumán y Aldosivi por el ascenso a Primera División, detuvieron a un periodista deportivo tucumano por un pedido de captura por distribución de pornografía infantil, el cual resultó ser falso y no fue más que un error.

El tuit de Patricia Bullrich celebrando la captura de un pedófilo, pero era un error y ahora este demandará al Estado.

Bullrich hasta se encargó de tuitear y celebrar la captura equivocada. "Antes del partido , detuvimos a un hincha prófugo por pornografía infantil. Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha", escribió.

"Eso afectó mi imagen y empecé a comunicarme con abogados para hacerle un juicio al Estado por la vulnerabilidad de derechos que he sufrido", reveló Centurión ante Doble Amarilla, en un hecho que calificó como "horrible" y que lo llevó a estar nueve horas detenido con otros presos de la Comisaría 10ª de Rosario.

Patricia Bullrich volvió a meter la pata con sus publicaciones.

"Cuando salgo, me hacen firmar un papel, retiro las pertenencias y cuando agarro mi celular veo muchos mensajes porque Bullrich había publicado un tuit vulnerando totalmente mi principio de inocencia, diciendo que yo estaba prófugo desde el año 2022, que lideraba una red de pornografía infantil a nivel nacional", reveló el periodista.

Centurión explicó que le sacaron hasta su medicación para la diabetes y que estuvo sin "comida ni agua". "Me acredité en AFA para cubrir la final y cuando ingreso me piden el DNI. Cuando lo entrego me separan inmediatamente y me ponen con custodia porque tenía un pedido de captura. Yo les dije que era imposible, que trabajo, he votado, estoy en tribunales con trámites desde hace dos semanas", recordó.