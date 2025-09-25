Bullrich sobre el triple femicidio de Florencio Varela: "Es algo aberrante, pero pueden haber sido tres hombres"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich no se aleja ni un paso del discurso negacionista que adoptó con más ahínco durante la llegada del gobierno de Javier Milei al Ejecutivo. Tanto es así que ni el triple femicidio en Florencia Varela la hizo reflexionar; todo lo contrario: la autora del protocolo antipiquetes pidió no "politizar" el hecho, negó que fuera un crimen de odio y hasta habló en clave electoral con dardos envenenados hacia la gestión de Axel Kicillof.

Las aseveraciones y definiciones las realizó sobre todo en redes sociales pero también en sus medios de comunicación amigos como por ejemplo Radio Mitre desde donde habló del crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi y allí contundente expresó: "Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta".

Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez

Siguiendo la misma línea que el jefe del Ministerio de Seguridad bonaerense Javier Alonso, Bullrich también habló de cómo el narcotráfico tuvo que ver en la muerte de las tres chicas: "Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar", dijo y reactivó el discurso de la agenda anti woke del presidente Javier Milei: "Y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre el Ni Una Menos".

Como para uqe no queden dudas sobre su posicionamiento político, aclaró: "Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres".

En clave electoral -con las elecciones del 216 de octubre a la vuelta de la esquina- Bullrich expresó los logros de su gestión: "En este caso, lo hemos vivido en Rosario y hemos bajado las cifras de muertes. El narcotráfico no se va a fijar a quién mata sino el móvil. Matan mujeres, hombres, niños ".

Además, amplió: "Javier Milei redujo la tasa de femicidios de 272 a 247 entre el 2023 y el 2024", dijo mientras descalificó al movimiento de mujeres por haber salido a manifestarse: "No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género", dijo contundente.

Patricia Bullrich

"Todo eso es una aberración. A nivel nacional, los femicidios bajaron. Si algo pasó en nuestro gobierno es bajar las muertes de mujeres por causa de mujeres", dijo Bullrich, y lo uqe siguió también fue en clave electoral, atacando directamente la estructura política bonaerense: "Ese discurso es político por las elecciones, para intentar volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer. Los que tienen más muertes, con Ministerio de la Mujer, es la provincia de Buenos Aires".

Y, hablándole directamente al gobernador Axel Kicillof, dijo: "Si se sabía que esta banda estaba funcionando hay preguntas que hacerse". En la misma línea, relató: "Tienen que hacerse cargo de problema enorme de inseguridad que tiene. No voy a politizar este caso ni haría lo que hizo de escribir un aberrante comunicado de decir que es una organización con base en CABA cuando no tiene información", terminó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.