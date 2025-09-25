Big Bang! News
Lo agotó en dos días

Retenciones cero y "negocio exprés": multinacionales cerealeras se quedaran con 1.500 millones de dólares y el campo quedó afuera

El Gobierno terminó entregando millones de dólares a once grandes jugadores del agro y los productores denuncian que no pudieron aprovechar la medida.

25 Septiembre de 2025 12:46
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el miércoles a última hora que se cerró el cupo de los US$7.000 millones previsto por el decreto 682/2025. Con ese número, se dio por finalizado el beneficio transitorio que eximía del pago de retenciones a las exportaciones agropecuarias. "Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", informó el organismo. El vocero presidencial Manuel Adorni intentó calmar el revuelo aclarando en X: "El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. Fin". Pero el malestar del sector agropecuario ya estaba instalado.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, expresó su desconfianza y bronca frente a la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei: "Nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior". Y fue más allá: "Desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación, si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no". También cuestionó el ritmo acelerado en que se agotó el beneficio: "¿Cómo puede ser que en 48 o 72 horas la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?".

La respuesta se encuentra en los números. El negocio de retenciones cero que regaló el ministro de Economía, Luis Caputo, generó ganancias por 1.500 millones de dólares a un puñado de grandes exportadoras. Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM concentraron casi el 80% de la liquidación. En lugar de beneficiar al "productor genuino", como reclamaba Pino, el decreto funcionó como un incentivo a la prefinanciación de las cerealeras. El costo fiscal fue enorme: 1.513 millones de dólares (0,23% del PBI) que el Estado dejó de recaudar. Y el resultado político aún más incómodo: la medida duró apenas tres días.

Esto llevó a Pino a admitir que "realmente el ánimo nos duró poquito". "Quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande. Es importante manejar información concreta y ver cómo se generó esto", dijo y pidió confirmación oficial sobre "si los derechos de exportación regresan a los niveles previos", al remarcar que "los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante". 

A este escenario local se le suma la presión internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó entrever que la restitución de retenciones fue una de las condiciones para destrabar el paquete de ayuda financiera a Milei. En paralelo, la American Soybean Association (ASA) lanzó un comunicado lapidario: "Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por China. Esto ha permitido que otros exportadores, como Brasil y ahora Argentina, se apoderen de nuestro mercado a costa de los agricultores estadounidenses".

Scott Bessent y Donald Trump
Scott Bessent y Donald Trump

La queja de los productores norteamericanos fue directa contra la Casa Blanca: "La frustración es abrumadora. La economía agrícola se resiente mientras nuestros competidores desplazan a Estados Unidos en el mayor mercado importador de soja del mundo. Y el gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días". De esta manera, entre la urgencia fiscal, la presión de Washington y la voracidad de las multinacionales, el Gobierno de Milei terminó entregando 1.500 millones de dólares a once grandes jugadores del agro, mientras los productores quedaron afuera de un beneficio que prometía aliviar al campo.

